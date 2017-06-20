В Европарламенте согласны изменить часть квот на украинскую агропродукцию
Комитет Европарламента согласился частично повысить квоты на продукцию украинских аграриев
Комитет по международной торговле Европейского парламента (INTA) поддержал повышение квот на украинскую агропродукцию. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
Согласно сообщению, в соответствии с недавним соглашением по итогам встречи евроминистров ЕС намерен предложить Украине дополнительные торговые преференции.
Комитет по международной торговле в целом одобрил повышение квот на украинскую продукцию АПК, но по ряду товарных позиций ранее предлагаемая величина повышения была снижена.
В частности, предлагаемая величина повышения квоты на переработанные томаты снижена с 5 до 3 тыс. тонн, на пшеницу – со 100 до 35 тыс. тонн, кукурузу – с 650 до 625 тыс. тонн, ячмень – 350 до 325 тыс. тонн. Квота на мочевину повышаться не будет.
За указанное предложение проголосовали 29 евродепутатов комитета, восемь – против, один воздержался.
Окончательное решение по вопросу квот на украинскую продукцию АПК будет принято на июльском пленарном заседании в Страсбурге.
Как сообщалось, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины.
В начале июня Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении тарифных квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины, в то же время депутатами не было поддержано предложение о повышении квот на украинскую пшеницу, томаты и мочевину.
Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот.
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