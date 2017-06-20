В Европарламенте согласны изменить часть квот на украинскую агропродукцию

Комитет по международной торговле Европейского парламента (INTA) поддержал повышение квот на украинскую агропродукцию. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Согласно сообщению, в соответствии с недавним соглашением по итогам встречи евроминистров ЕС намерен предложить Украине дополнительные торговые преференции.

Комитет по международной торговле в целом одобрил повышение квот на украинскую продукцию АПК, но по ряду товарных позиций ранее предлагаемая величина повышения была снижена.

В частности, предлагаемая величина повышения квоты на переработанные томаты снижена с 5 до 3 тыс. тонн, на пшеницу – со 100 до 35 тыс. тонн, кукурузу – с 650 до 625 тыс. тонн, ячмень – 350 до 325 тыс. тонн. Квота на мочевину повышаться не будет.

За указанное предложение проголосовали 29 евродепутатов комитета, восемь – против, один воздержался.

Окончательное решение по вопросу квот на украинскую продукцию АПК будет принято на июльском пленарном заседании в Страсбурге.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины.

В начале июня Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении тарифных квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины, в то же время депутатами не было поддержано предложение о повышении квот на украинскую пшеницу, томаты и мочевину.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот.