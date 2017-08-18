В Европе "План Маршалла" для Украины расписали на 20 страниц

Климпуш-Цинцадзе отметила, что перечень стран, которые готовы создать дополнительный фонд для помощи Украины, еще четко не очерчен

Подготовившие "план Маршалла" для Украины литовские парламентарии в разработанном документе детально указали, как другие западные страны могли бы помочь Украине в проведении реформ, заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "112 Украина".

По ее словам, документ включает в себя 20 страниц, где подробно расписано, на что "друзья Украины" могут предоставить ей финансовую, экономическую и политическую поддержку.

"Это 20-страничный документ, в котором они (Сейм Литвы, – ред.) подробно расписывают предложения о том, на какие нужды и по каким причинам они считают необходимым выделять средства. Это стратегический документ, который они подготовили, но лично показали пример: они готовы выделять несколько миллионов евро для Украины", – заявила она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что перечень стран, которые готовы создать дополнительный фонд для помощи Украины, еще четко не очерчен.

"Пока общего решения о том, каким будет "план Маршалла" для Украины – общеевропейский или общезападный, нет", – добавила вице-премьер.

Как сообщалось, экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюсранее заявлял, что "план Маршалла" для Украины будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре.

Председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати также заявил, что Европейский союз должен поддержать Украину в реформировании, нужно создать "план Маршалла".

Стоит отметить, "план Маршалла" – это программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.