Что будет с ценами на бензин в феврале

За месяц бензин и дизтопливо подорожали на 55 копеек. Рост цен на топливо продолжится и в феврале, уверены эксперты

На стоимость бензина в январе повлияли три фактора: ослабление гривни, повышение акциза на топливо и подорожание нефти на мировом рынке. Причин для стабилизации цен на топливо не будет, уверены эксперты. Вместе с тем, рост цен не будет таким большим как в январе. Что будет со стоимостью бензина в феврале, разбирался "Сегодня.ua".

Три причины подорожания бензина

Украина 80% нефтепродуктов импортирует. Из-за этого стоимость бензина и дизтоплива зависит от мировых цен на нефть, стабильности гривни и налогов. Стоимость нефтепродуктов в Европе весь 2016 год росла и продолжает расти. При этом, с декабря наблюдается заметное ослабление гривни по отношению к доллару и евро. Из-за этого трейдерам, которые продают топливо в гривнях, а закупают в валюте, пришлось закупить бензин либо в меньших объемах, либо себе в убыток. Также с 1 января правительство объединило розничный и базовый акциз на топливо, что повлияло на цены. До средины января у трейдеров оставались запасы бензина по старым ценам, из-за этого стоимость нефтепродуктов первое время удерживалась. После возобновления закупок со средины января на стоимость бензина легли и новый акциз, и последствия ослабления гривни.

"Если бы не падение гривни, подорожания после 15 января не было бы. Еще один влиятельный фактор – введение розничного акциза в общий акциз. Это привело к тому, что недобросовестные трейдеры не могут уклоняться от налога и вынуждены поднять цены. Но акциз повлиял только на заправки нижнего ценового диапазона. Если ничего не произойдет с курсом гривни, то цена на бензин стабилизируется", – говорит замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Операторы не заинтересованы в поднятии цен на бензин, тем более что зима – плохой период для повышения стоимости топлива, говорит эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук.

"Операторы рынка – в последнюю очередь заинтересованы в повышении цен, поскольку декабрь, январь и февраль – это "мертвый сезон" – потребление падает, многие потребители перешли на альтернативные виды топлива или в нелегальный сектор, где цены дешевле. Поднятие цен на 30-50 копеек за литр негативно влияет на продажи, а когда розничная сеть продает меньше литров, чем нужно для окупаемости и прибыли – она закрывается. Вопрос стоит остро с двух сторон: цена давно неподъемная для потребителя, а снижать ее некуда, поскольку сети пойдут в убыток", – отмечает он.

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Что будет с ценами на бензин в феврале

Поскольку национальная валюта нестабильна, стоимость бензина будет повышаться и в феврале. Подорожание доллара на гривню спровоцирует поднятие цен на бензин и дизтоплива на 60-70 копеек за литр, отмечает Геннадий Рябцев. Если подорожает нефть на 1%, то стоимость бензина вырастит на 10 копеек за литр. Рост цен на бензин не остановиться до средины февраля из-за нестабильности мирового рынка нефтепродуктов, считает президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Дмитрий Кулык.

"С начала февраля розничные цены на топливо выросли, и скорее всего, такая тенденция продержится еще одну-две недели. Если раньше на стоимость бензина в первую очередь влияла девальвация гривни, то сейчас нестабильная ситуация на мировых нефтяных рынках. В связи с "мертвым сезоном", когда объемы потребления топлива достаточно низкие, существенного скачка цен не ожидается, скорее всего, подорожание будет в диапазоне до 20 копеек", – считает эксперт.

Весной вырастут цены на дизтопливо и к лету они сравняются со стоимостью бензина, считает Леонид Косьянчук: "К концу лета мы придем к тому, что дизтопливо и бензин в цене будут на одном уровне из-за повышения акциза в апреле".

Например, если заправка легковушки бензином А-95 с объемом бака на 48 литров 31 декабря 2016 года стоила 1214 грн, то 31 января 2017 она подорожала до 1238 гривен, а по прогнозу экспертов в феврале будет стоить 1253 грн.

Бензин значительно вырастет в цене во второй половине года, прогнозирует сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Причиной подорожания останется поднятие цен на нефтепродукты в Европе и нестабильность гривни.

"Три фактора: рост цен на нефть, падение нацвалюты и повышение акциза будут негативно влиять на стоимость бензина и дальше. Большие сети заправок уже поняли цены. Вероятно, на протяжении месяца продолжит дорожать бензин и дизтопливо, но не такими темпами как в январе, тем более, причин для укрепления гривни не видно. Во втором полугодии цены вырастут еще больше и могут достичь неприятной отметки в 30 гривен за литр А-95, а по дизельному топливу немного дешевле", – говорит Марунич.