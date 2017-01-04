В Fitch объяснили понижение рейтинга ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings накануне Нового года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной рейтинг ПриватБанка (Днепр) с "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт), удалив его из списка Rating Watch Evolving (RWE).



Как говорится в сообщении агентства, такое решение последовало за объявлением Нацбанка Украины о том, что третьи лица, выступавшие необеспеченными и субординированными кредиторами банка, были вовлечены в процесс его рекапитализации и попали под процедуру bail-in накануне национализации банка 21 декабря 2016 года.



Фактически все средства, вложенные такими кредиторами в еврооблигации и субординированный долг ПриватБанка, были использованы на его рекапитализацию, поясняет Fitch.



Агентство добавляет, что рейтинги приоритетного необеспеченного долга банка были понижены к уровню минимально возможного уровня "C"/"RR6" и отозваны в связи с отменой ценных бумаг.



Подтверждение рейтинга поддержки на уровне "5" и рейтинга поддержки на уровне "No Floor", по мнению агентства, отражает недостаточную государственную поддержку, которая не предотвратила потери кредиторов и на которую нельзя полагаться в будущем. Fitch также указывает на ограниченную способность властей оказывать поддержку иностранной валютой в случае необходимости.



Агентство уточняет, что долгосрочный РДЭ в национальной валюте и национальный рейтинг пока остаются прежними, так как у Fitch в настоящее время недостаточно информации, затронула ли процедура bail-in приоритетные необеспеченные обязательства в местной валюте перед третьими лицами.



Рейтинг жизнеспособности также был сохранен на уровне "Е", поскольку рекапитализация банка не была завершена и после bail-in дефицит капитала остается значительным: он оценивается в 4,3 размера регулятивного капитала на конец третьего квартала 2016 года.



Fitch ожидает, что пересмотр и обновление РДЭ в иностранной валюте и рейтинг жизнеспособности банка произойдет после получения достаточной информации о его кредитном положении после рекапитализации.



Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года принял решение о национализации финучреждения. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для капитализации банка оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.



В рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией UK SPV Credit Finance plc – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка. Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал акции банка государству за 1 грн.



Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 г., на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 г. и на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.



"Еврооблигации почему-то попали в перечень тех финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка, и поэтому, я думаю, мы вместе с Нацбанком и будем пробовать найти общий язык с держателями еврооблигаций, если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту ",- прокомментировал эту ситуацию новый глава правления ПриватБанка Александр Шлапак.