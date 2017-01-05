В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины в конце 2016 года докапитализировало ПриватБанк на 107 млрд грн. Об этом сообщили в банке, комментируя предновогоднее решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить рейтинг финучреждения.

"В декабре Министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 млрд грн, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня", – отметили в "Привате".

Как известно, Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации ПриватБанка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

По данным министра финансов Александра Данилюка капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием не только гривневых ОВГЗ, но и индексных ОВГЗ, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка.