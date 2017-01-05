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В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7857/43_main.1483613348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/43_tn.1483613348.jpg Экономика Финучреждение ждет положительных результатов докапитализации, в том числе повышения рейтингов

В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен

Сегодня, 12:48

Финучреждение ждет положительных результатов докапитализации, в том числе повышения рейтингов

ПриватБанк докапитализируют. Фото: AFP
ПриватБанк докапитализируют. Фото: AFP

Министерство финансов Украины в конце 2016 года докапитализировало ПриватБанк на 107 млрд грн. Об этом сообщили в банке, комментируя предновогоднее решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить рейтинг финучреждения.

"В декабре Министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 млрд грн, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня", – отметили в "Привате".

Как известно, Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации ПриватБанка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

По данным министра финансов Александра Данилюка капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием не только гривневых ОВГЗ, но и индексных ОВГЗ, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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