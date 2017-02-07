В Минэкономразвития рассказали, сколько в среднем стоил газ для Украины в январе

Сегодня, 19:44

В январе 2017 года Украина увеличила импорт газа на 59,4% – до 1,455 млрд куб. м, при этом из Словакии было импортировано 1,3 млрд куб

В январе Украина нарастила импорт газа. Фото: AFP
В январе Украина нарастила импорт газа. Фото: AFP

Средняя цена импортного природного газа в январе 2017 года составила 6 тыс. 32 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившейся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2017 года, которая составляет 6032,8 грн", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в долларах США эта стоимость равна 229,5 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как сообщалось, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в декабре 2016 года составляла 6006,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

В январе 2017 года Украина увеличила импорт газа на 59,4% – до 1,455 млрд куб. м. При этом из Словакии было импортировано 1,3 млрд куб. м, а из Венгрии и Польши по 0,1 млрд куб. м.

1 февраля Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" опубликовал заявление о том, что обязательное раскрытие коммерческой информации, как, например, стоимость природного газа в контрактах на закупку "голубого топлива", ставит госхолдинг в невыгодное положение по сравнению с частными импортерами и может привести к росту цен на импортный газ и сужению круга поставщиков.
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Источник:

УНИАН

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