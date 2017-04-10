В Минфине назвали условие, при котором в Украине повысят пенсии

Сегодня, 01:07

По словам Макаровой, необходимо убедить парламент проголосовать за пенсионную реформу

Украинцам обещабт повысить пенсии. Фото: архив
Украинцам обещабт повысить пенсии. Фото: архив. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Если парламент поддержит правительственную пенсионную реформу на этой сессии, то уже с октября 2017 украинцы будут получать повышенную пенсию. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы в октябре уже сможем повысить пенсии и этот план является реалистичным. Наша главная задача – убедить коллег в парламенте поддержать пенсионную реформу", – сказала она.

Также Макарова отметила, что пенсионная реформа, которую Минфин будет предлагать Верховной Раде, является справедливой по всем социальным меркам.
пенсии, минфин, пенсионная реформа, Макарова

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УНН

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