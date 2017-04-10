В Минфине назвали условие, при котором в Украине повысят пенсии

Если парламент поддержит правительственную пенсионную реформу на этой сессии, то уже с октября 2017 украинцы будут получать повышенную пенсию. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы в октябре уже сможем повысить пенсии и этот план является реалистичным. Наша главная задача – убедить коллег в парламенте поддержать пенсионную реформу", – сказала она.

Также Макарова отметила, что пенсионная реформа, которую Минфин будет предлагать Верховной Раде, является справедливой по всем социальным меркам.