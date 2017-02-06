В мире подскочили цены на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник растут на фоне расширения санкций США, направленных против Ирана.

По состоянию на 10:15 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 56,92 доллара за баррель. При этом пару часов назадстоимость Brent превышала 57 долларов за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась к указанному времени до 53,94 доллара за баррель. Перед этим стоимость WTI превышала 54 доллара за баррель.

Трейдеры отмечают, что усиление напряжения в отношениях между США и Ираном говорит о возможности дальнейшего ужесточения американских санкционных мер против Тегерана в будущем, пишет Reuters.

По мнению участников торгов, это может повлиять на экспорт нефти из Ирана. Удорожание нефти, однако, сдерживается ростом буровой активности в США. Об этом, в частности, свидетельствуют пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Согласно отчету организации, по итогам завершившейся 3 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 158 штук, или на 27,7%.

Напомним, Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на действия Тегерана Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана.

Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.