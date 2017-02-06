В мире подскочили цены на нефть

Сегодня, 10:21

Рост стомости черного золота провоцируют санкции против Ирана

Нефть дорожает. Фото: AFP
Нефть дорожает. Фото: AFP

Мировые цены на нефть в понедельник растут на фоне расширения санкций США, направленных против Ирана.

По состоянию на 10:15 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 56,92 доллара за баррель. При этом пару часов назадстоимость Brent превышала 57 долларов за баррель.

.png_302

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась к указанному времени до 53,94 доллара за баррель. Перед этим стоимость WTI превышала 54 доллара за баррель.

1_16

Трейдеры отмечают, что усиление напряжения в отношениях между США и Ираном говорит о возможности дальнейшего ужесточения американских санкционных мер против Тегерана в будущем, пишет Reuters.

По мнению участников торгов, это может повлиять на экспорт нефти из Ирана. Удорожание нефти, однако, сдерживается ростом буровой активности в США. Об этом, в частности, свидетельствуют пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Согласно отчету организации, по итогам завершившейся 3 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 158 штук, или на 27,7%.

Напомним, Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на действия Тегерана Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. 

Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.
нефть, Иран, США, стоимость, санкции, Brent, WTI, цены на нефть, баррель

Вы сейчас просматриваете новость "В мире подскочили цены на нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Прайм, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Стоимость бензина можеть перейти отметку в 30 грн/л. Фото: 16sucai.com

Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

Сегодня, 05:21

Стоимость бензина вырастет из-за нестабильности рынка нефтепродуктов, поднятия акциза и падения гривни

Мир

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Беларусь обойдется без российской нефти - Лукашенко

3 Февраля, 11:59

Президент Беларуси подчеркнул, что свободу и независимость невозможно оценить деньгами и числами

Экономика

Часть сланцевых месторождений рентабельна при текущем уровне цен. Фото: AFP

ОПЕК не боится засилья сланцевой нефти из США

23 Января, 09:43

Экспортеры черного золота заметили, что спрос растет параллельно добыче

Экономика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп обещает обеспечить энергетическую независимость США от ОПЕК

20 Января, 21:18

При этом президент США заверил, что будет работать с союзниками из Персидского залива

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования