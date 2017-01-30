В "Нафтогазе" пояснили, зачем Путину "Северный поток – 2"

Сегодня, 09:20

Коболев призывает Европу быть дальновидными по отношению к новому газопроводу и быть готовыми к давлению со стороны Кремля 

Андрей Коболев, фото Украинский кризисный медиа центр
Андрей Коболев, фото Украинский кризисный медиа центр

Функционирование "Северного потока – 2" создаст давление не только на Украину, но и на Европу, а данный газопровод будет использоваться, как инструмент и оружие Кремля. Об этом заявил в интервью "Рейтер" глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как "Nord Stream 2" будет запущен", – сказал Коболев.

Он отметил, что мощность потенциального газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год, что повлечет за собой падение перекачки газа через Украину и Польшу.

"Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок. Это означает увеличение доминирующего положения Газпрома в этой части Европы", – сказал глава "Нафтогаза".

Также он подчеркнул, что для Путин "Северный поток – 2" будет служить инструментом давления, оружием против Запада в продвижении своих целей.

"Когда не будет украинского маршрута и Германия останется с двумя "Северными потоками", "Газпром" может использовать это для различных способов шантажа: более высокие цены, это может быть геополитическое давление, это может быть шантаж других соседей России, таких как Польша, Словакия. Настоящая причина в том, что русские используют это как инструмент и оружие, чтобы продвигать свои идеи", – добавил Коболев.

Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, реализация российского проекта газопровода "Северный поток – 2" несет в себе политические риски. Во время визита в Финляндию он отметил, что рассчитывает на принципиальную позицию этой страны относительно проекта нового газопровода россиян.

Как заявлял зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, капитальные затраты на "Северный поток-2" ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро. При этом России придется самой заплатить за "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

map-nord-stream-ru_-2015-11-13_01_01_01_01
Путин, газпром, нафтогаз, газопровод, северный поток, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость "В "Нафтогазе" пояснили, зачем Путину "Северный поток – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Газпром" нарастил экспорт газа. Фото: gazprom.ru

"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту газа

12 Января, 16:24

Российский монополист активно нагружает газопровод "Северный поток"

Экономика

Транзит газа через Украину уменьшился. Фото: AFP

Украина теряет транзит из-за газопровода OPAL

30 Декабря 2016, 14:34

В "Нафтгазе" уверены, что "Газпром" целенаправленно вредит работе украинской ГТС

Экономика

Решение было принято по требованию польской PGNIG, фото 3mv.ru

Суд ЕС заблокировал решение Еврокомиссии по увеличению доступа к трубопроводу Opal для "Газпрома"

28 Декабря 2016, 00:35

Решение было принято по требованию польской PGNIG

Экономика

Россия хочет провести газопровод в обход Украины

11 Декабря 2016, 23:13

После распада СССР Украине в наследство досталась одна из самых больших и уникальных газотранспортных систем

Экономика

Андрей Коболев. Фото: Украинский кризисный медиа центр

Глава "Нафтогаза" получил два миллиона гривен зарплаты - СМИ

26 Января, 13:27

Только ставка Коболева превышает миллион гривен

Экономика

фото naftogaz.com

"Нафтогаз" заплатит в госбюджет 60 миллиардов гривен

5 Января, 01:51

"Нафтогаз" и после отделения газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной компанией,

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования