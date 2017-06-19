В "Нафтогазе" рассказали, что Еврокомиссия должна делать с новым российским газопроводом

Сегодня, 13:20

К "Северному потоку-2" должен применяться третий энергопакет, считают в украинской компании

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Европейская комиссия должна воспользоваться своим мандатом защитника интересов европейских потребителей и настоять на применении норм третьего энергетического пакета к проекту "Северный поток-2". Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Применение норм третьего энергопакета в равной степени ко всем маршрутам поставки газа и сохранение действующих маршрутов является оптимальным решением для европейских потребителей газа. Оно основано на прозрачности и принципах свободного рынка", – заявил Коболев.

В "Нафтогазе Украины" отметили, что компания не претендует на какие-либо уступки или исключения из европейских правил и стремится работать на равных условиях, тогда как "Газпром", наоборот, отвергает применение стандартных европейских правил для проекта "Северный поток-2" и в значительной мере опирается на многочисленные исключения из требований третьего энергетического пакета в Европе.

"Риски проекта "Северный поток-2" для общественного интереса и целостности ЕС значительно превалируют над потенциальной коммерческой выгодой узкой группы предприятий. "Северный поток-2" подрывает солидарность ЕС и Энергетического сообщества. Проект уже сейчас ставит под угрозу развитие Энергетического союза, порождая противоречия между странами-членами ЕС", – отметили в "Нафтогазе".

В госхолдинге убеждены, что если этот газопровод будет построен, он дестабилизирует действующие надежные маршруты поставок газа.

"Это может угрожать Европе дополнительными расходами, идет вразрез с принципом эффективного использования инфраструктуры, а также приводит к концентрации маршрутов поставки газа под контролем России. При этом европейские потребители не получают доступа к любым новым источникам или поставщикам энергии", – объяснили в НАК.

Напомним, Еврокомиссия хочет вести переговоры с Россией по "Северному потоку-2".

Как сообщалось, в начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

По оценкам председателя "Нафтогаза" Андрея Коболева, этот газопровод  не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года "Газпром" и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2".

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Как отмечал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, капитальные затраты на "Северный поток-2" ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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