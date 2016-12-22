В НБУ описали катастрофические последствия банкротства ПриватБанка

Сейчас на капитализацию потратят меньше денег, чем могло бы уйти на возмещение потерь бизнеса и населения

Банкротство ПриватБанка без дальнейшей покупки его Министерством финансов Украины привело бы к катастрофическим потерям для Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает "Укринформ".

"Это были бы катастрофические потери для населения, бизнеса и государства тоже. Возмещение из Фонда гарантирования вкладов по этому банку составляли бы 95 млрд грн. Это ненамного меньше, чем капитализация (116 млрд грн – Ред.)", – рассказал о последствиях альтернативного национализации варианта для ПриватБанка Чурий.

По его словам, потери бизнеса составили бы еще 85 млрд грн.

"Это было бы катастрофой и не ограничилось бы одним банком", – добавил Чурий, отметив, что мог сработать "принцип домино", когда вслед за падением ПриватБанка обанкротились бы и другие финучреждения.

Напомним, 21 декабря ПриватБанк на 100% перешел в государственную собственность. Решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток, но 20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства. В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

К слову, после стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.