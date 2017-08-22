В НБУ рассказали, доверяют ли украинцы платежным карточкам

Украинцы продолжают активно пользоваться платежными карточками для осуществления безналичных расчетов, сообщает пресс-служба Национального Банка Украины (НБУ).

По результатам первого полугодия 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,1%, увеличившись с начала года почти на 3% (как по количеству, так и по объему).

Общее количество операций с использованием платежных карточек, выпущенных украинскими банками, за первое полугодие 2017 года составила 1,43 млрд шт., а их объем – более 908 млрд грн, По сравнению с первым полугодием 2016 года эти показатели выросли соответственно на 23% и 28%.

При этом наблюдается устойчивый рост именно безналичных расчетов – по количеству операций на 30% и по объему 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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За шесть месяцев 2017 года также состоялось расширение платежной инфраструктуры. Так, количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросла на 0,9% (на 1261 ед.) и составила более 147 тыс. ед.

Сеть платежных терминалов в течение первого полугодия 2017 года также выросла почти на 6,9% и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывала более 234 тыс. терминалов (по состоянию на 1 января 2017 года – 219,2 тыс. терминалов).

Инфографика: пресс-служба НБУ

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