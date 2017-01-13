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В праздники украинцам продавали просроченную еду и фальсификат http://www.segodnya.ua/img/article/7875/12_main.1484211803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/12_tn.1484211803.jpg Экономика Магазины в новогодней суете традиционно избавлялись от лежалой продукции

В праздники украинцам продавали просроченную еду и фальсификат

Сегодня, 08:20

Магазины в новогодней суете традиционно избавлялись от лежалой продукции

Иногда испорченным может оказаться даже алкоголь. Фото: Pixabay
Иногда испорченным может оказаться даже алкоголь. Фото: Pixabay

В праздники в Украине традиционно растут продажи некачественной и просроченной продукции. На волне новогодней и рождественской суматохи магазинам становится легче продать покупателям "залежалый" товар, пишет UBR.

Как рассказывают эксперты, в предпраздничной суете покупатели менее придирчивы и внимательны при выборе продуктов. А значит, чаще рискуют купить некачественный товар. Кроме того различные праздничные акции подталкивают купить еду со скидкой.

"Сейчас большинство потребителей из-за низкой платежеспособности сначала смотрит на цену, а потом на производителя и качество продукции. Фальсифицируют и алкоголь, и кофе, и сгущенное молоко. В колбасу высшего сорта добавляют глутамат, хотя по требованиям нормативных документов это запрещено. Думаю, в каждом сегменте есть некачественная продукция, которая не отвечает составу, заявленному на упаковке", — отметила зампредседателя ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова.

В сегменте консервации наткнуться на залежалый товар сложнее всего. Внимательным нужно быть с кондитеркой, фасованными сырами и колбасами с "магазинными" этикетками.

Наравне с фальсификатом, активней начинает продаваться и просроченный товар. А некоторые магазины и вовсе не гнушаются переклеивать этикетки на фасованном товаре или "перемешивать" на полке просроченные и свежие продукты.

Но, например, в сегменте консервации наткнуться на залежалый товар сложнее всего, поскольку срок годности выбит на самой банке и он достаточно большой — три года. То же самое касается и других продуктов с длительным сроком хранения.

Исключение составляют разве что вина, а именно, молодые и игристые. Последние хоть и редко подделывают (это не выгодно), но вот "залежалая" бутылка может сильно отличаться по вкусу и аромату.

"Алкоголь может хранится долго, как и консервы, поэтому можно быть спокойным, если, конечно же, не покупать его "из-под полы" или через интернет. Внимательным нужно быть с кондитеркой, фасованными сырами и колбасами с "магазинными" этикетками", — заметил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Что касается акций и скидок, то они не далеко не всегда значат, что магазин хочет побыстрее избавится от продуктов, срок годности которых подходит к концу — чаще всего это все-таки связано с желанием больше заработать перед "мертвым" с точки зрения продаж, январем. К примеру, у "молочки" он начался еще 28-29 декабря — в ближайшие 1-2 месяца ее будут покупать очень вяло.

По словам Котеховой, "просрочка", на сегодняшний день, не так актуальна, как фальсификат. Потребители уже приучились смотреть на дату производства и срок годности. "Конечно бывают просроченные товары, которые очень дорогие, не востребованные или случайно завалявшиеся, но и это редкость. Супермаркеты возвращают поставщикам товары срок хранения которых истек", — заметила эксперт.

Как отметил Алексей Дорошенко, если покупатель обнаружил некачественный товар уже дома, то в большинстве своем магазины идут на уступки и соглашаются обменять покупку. Но многие клиенты просто не решаются на возврат товара из-за лени или нежелания ссориться с торговой сетью.

Вместе с тем, точные объемы рынка "просрочки" и фальсификата эксперты назвать затруднились — такие глобальные исследования стоят недешево. 
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