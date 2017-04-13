В России заговорили о нефти по 40 долларов

Сегодня, 13:42

Точных прогнозов в Банке России пока не дают

Нефть может подешеветь. Фото: Pixabay
Нефть может подешеветь. Фото: Pixabay

Цены на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут скорректироваться до 40-45 долларов за баррель. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне 40-45 долларов за баррель", – сообщила Юдаева.

"Благодаря согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти рынок нефти стал более сбалансированным, а цены на нефть выросли", – сказала зампред Банка России.

"При этом цены на нефть в последние несколько кварталов закрепились в некотором довольно широком коридоре. Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее, разброс возможных сценариев достаточно велик", – добавила она.

Напомним, нефть эталонной марки Brent с утра в четверг торговалась на уровне 55,8 доллара за баррель.
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