В Украине изменились темпы роста промышленности – Госстат

Вчера, 18:48

В целом за семь месяцев 2017 года промышленное производство упало на 0,7%

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Промышленное производство в Украине в июле 2017 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года после двух месяцев роста. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Так, в июне рост промпроизводства в Украине составлял 3,8%, в мае – 1,2%. Госстат уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2017 к июлю-2016 сократилось на 2,2%.

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Статведомтсво отмечает, что по отношению к предыдущему месяцу в июле этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора – снизилось на 1,3%.

По данным Госстата, в целом за семь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,7% к аналогичному периоду 2016 года.

Напомним, рост ВВП Украины на 2,4% во втором квартале этого года является недостаточным, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
промышленность, Украина, рост, госстат, промпроизводство

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Источник:

"Сегодня"

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