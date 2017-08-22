В Украине изменились темпы роста промышленности – Госстат

В целом за семь месяцев 2017 года промышленное производство упало на 0,7%

Промышленное производство в Украине в июле 2017 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года после двух месяцев роста. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Так, в июне рост промпроизводства в Украине составлял 3,8%, в мае – 1,2%. Госстат уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2017 к июлю-2016 сократилось на 2,2%.

Статведомтсво отмечает, что по отношению к предыдущему месяцу в июле этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного фактора – снизилось на 1,3%.

По данным Госстата, в целом за семь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,7% к аналогичному периоду 2016 года.

Напомним, рост ВВП Украины на 2,4% во втором квартале этого года является недостаточным, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.