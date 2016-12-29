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В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий http://www.segodnya.ua/img/article/7842/56_main.1483005996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/56_tn.1483005996.jpg Экономика АМКУ получил обращения от банкиров и направил свои предложения Кабмину

В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий

Сегодня, 12:05

АМКУ получил обращения от банкиров и направил свои предложения Кабмину

Нынешние правила угрожают конкуренции, считают в АМКУ. Фото: mymoneymmm.com
Нынешние правила угрожают конкуренции, считают в АМКУ. Фото: mymoneymmm.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает пересмотреть положения правительственных постановлений для обеспечения конкурентных условий отбора банков для выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Решение о направлении таких предложений АМКУ одобрил 28 декабря.

"Действующий порядок организации выплаты пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, в том числе государственной помощи внутренне перемещенным лицам, может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг", – отмечают в АМКУ.

Так, АМКУ получил заявления банков и обращение профсоюза относительно соответствиятаких правил законодательству о защите экономической конкуренции. Кроме того, банкиры отметили в обращении к АМКУ, что сейчас единственным учреждением для выплат внутренне перемещенных лиц является государственный "Ощадбанк". 

Среди прочего, по оценке банкиров, требование к банкам-претендентам о наличии активов в размере не менее 1% от активов банковской системы не является критерием надежности.

Кроме того требованию о контроле банка-претендента международными финансовыми и банковскими учреждениями с международным рейтингом инвестиционного класса отвечают лишь несколько финучреждений.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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