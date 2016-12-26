В Украине началось финансирование пенсий за январь

Часть выплат совершат по измененному графику до Нового года

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 млрд гривен, что составляет почти 9% месячной потребности", – сообщили в Кабмине.

Напомним, для обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе правительство частично изменило график.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря.

Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января 2017 включительно, пенсия будет выплачиваться начиная с 27 декабря.

Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее с 5 января.