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В Украине началось финансирование пенсий за январь http://www.segodnya.ua/img/article/7832/17_main.1482758973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/17_tn.1482758973.jpg Экономика Часть выплат совершат по измененному графику до Нового года

В Украине началось финансирование пенсий за январь

Сегодня, 15:28

Часть выплат совершат по измененному графику до Нового года

График выплаты пенсий в Украине частично изменился
График выплаты пенсий в Украине частично изменился. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 млрд гривен, что составляет почти 9% месячной потребности", – сообщили в Кабмине.

Напомним, для обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе правительство частично изменило график.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря.

Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января 2017 включительно, пенсия будет выплачиваться начиная с 27 декабря.

Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее с 5 января.
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Источник:

"Сегодня"

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