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В Украине назвали главную проблему с получением транша МВФ http://www.segodnya.ua/img/article/7900/31_main.1482838723.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/31_tn.1482838723.jpg Экономика Правительство обсужает все предложения Фонда, чтобы кредиторы были уверены в возврате денег

В Украине назвали главную проблему с получением транша МВФ

Сегодня, 09:23

Правительство обсужает все предложения Фонда, чтобы кредиторы были уверены в возврате денег

МВФ не требует от Украины ничего заоблачного, считает Рева. Фото: AFP
МВФ не требует от Украины ничего заоблачного, считает Рева. Фото: AFP

Одним из самых больших препятствий на пути получения Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) является дефицит Пенсионного фонда. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"На самом деле, МВФ ничего заоблачного не требует. Он же не благотворительная организация. Он занимает нам средства. Но он должен иметь гарантии, что эти деньги вернутся. А раз так, он, как кредитор, обращает наше внимание на те системные проблемные моменты, которые у нас есть. В первую очередь, речь идет о финансовых проблемах. Наибольшей сегодня финансовой проблемой является дефицит Пенсионного фонда", – заявил Рева.

По словам министра, для получения транша Украине необходимо достичь согласия с МВФ.

"Кредитор вносит свои предложения по решению тех проблемных вопросов, которые он видит. Соответственно, мы ведем дискуссию на тему, как мы будем решать эту проблему. Если вы не хотите к нашим рекомендациям прислушиваться, то, пожалуйста, предложите ваши. Убедите нас в том, что ваши рекомендации ведут к той же цели другим способом. Поэтому мы сегодня дискутируем. Мы говорим, что этот путь, который нам сегодня предложили, для нас не является правильным. Мы считаем, что есть другая возможность – уменьшить дефицит Пенсионного фонда", – заявил Рева.

Ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. В свою очередь вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.  Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сообщения относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, распространяются для "запугивания людей".

Сам Рева уже объяснял, что пенсионный возраст в Украине пока не будут повышать, а все рекомендации МВФ согласовываются во время переговоров.

Кстати, по мнению главы МВФ Кристин Лагард, согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи можно ожидать в течение ближайших нескольких дней.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США
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