В Украине назвали главную проблему с получением транша МВФ

Одним из самых больших препятствий на пути получения Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) является дефицит Пенсионного фонда. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"На самом деле, МВФ ничего заоблачного не требует. Он же не благотворительная организация. Он занимает нам средства. Но он должен иметь гарантии, что эти деньги вернутся. А раз так, он, как кредитор, обращает наше внимание на те системные проблемные моменты, которые у нас есть. В первую очередь, речь идет о финансовых проблемах. Наибольшей сегодня финансовой проблемой является дефицит Пенсионного фонда", – заявил Рева.

По словам министра, для получения транша Украине необходимо достичь согласия с МВФ.

"Кредитор вносит свои предложения по решению тех проблемных вопросов, которые он видит. Соответственно, мы ведем дискуссию на тему, как мы будем решать эту проблему. Если вы не хотите к нашим рекомендациям прислушиваться, то, пожалуйста, предложите ваши. Убедите нас в том, что ваши рекомендации ведут к той же цели другим способом. Поэтому мы сегодня дискутируем. Мы говорим, что этот путь, который нам сегодня предложили, для нас не является правильным. Мы считаем, что есть другая возможность – уменьшить дефицит Пенсионного фонда", – заявил Рева.

Ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. В свою очередь вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сообщения относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, распространяются для "запугивания людей".

Сам Рева уже объяснял, что пенсионный возраст в Украине пока не будут повышать, а все рекомендации МВФ согласовываются во время переговоров.

Кстати, по мнению главы МВФ Кристин Лагард, согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи можно ожидать в течение ближайших нескольких дней.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США.



