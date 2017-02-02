В Украине назвали последствия отказа МВФ от предоставления транша
Правительство Украины ждет четвертый транш в 1 млрд долларов, кредит давать не спешат
В украинском правительстве транш от МВФ ждут с января. В Фонде обещают провести заседание по Украине только после обновления меморандума о сотрудничестве. Ожидается, что в условиях документа будут пункты о повышении пенсионного возраста и открытии рынка земли.
"Скорее всего организация будет более прагматичной и продолжит сохранять свою зависимость от основного акционера МВФ (США – авт.). А Международный валютный фонд – это необычная демократическая организация, где одна страна – один голос. В МВФ вес голоса страны зависит от ее части в капитале Фонда, а доля США составляет 16,5%. Пакет из 15% дает возможность блокировать любое решение", – говорит исполняющий директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.
Если Международный валютный Фонд решит приостановить сотрудничество с Украиной, стране придется истощать золотовалютные резервы.
"Если МВФ не даст транш, то стране придется брать деньги из золото-валютного резерва, который сейчас составляет 15,5 млрд долларов – из них 4 млрд долларов – чистый резерв, остальное – деньги МВФ. Украина сможет взять эти 4 млрд долларов, но это только отсрочивание масштабного кризиса. Потом придется выходить на внешние рынки за кредитами самостоятельно, под большие проценты", – добавляет он.
Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что более важно само продолжение сотрудничества с МВФ, поскольку от него зависят финансовые рейтинги страны и сотрудничество с другими кредиторами и инвесторами.
"От этого транша зависит сотрудничество с другими европейскими партнерами – ЕБРР, Европейским инвестиционным банком – они все следят за действиями МВФ. Если сотрудничество Украины и Фонда продолжится, то они спокойней будут работать с нами. Непредоставление транша еще раз понизит Украину в финансовых рейтингах и приблизит к потенциальному дефолту", – говорит Новак.
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Международный валютный фонд открыл четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины в 2015 году на 17,25 млрд долларов. После первого транша в 5 млрд долларов, Украина получила с небольшой задержкой второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза из-за невыполнения ряда условий, а также политического кризиса и смены правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом (в апреле 2016 года) переговоры о продолжении финансирования возобновили, однако МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долларов только в середине сентября. По новому графику финансирования, дальнейшее выделение кредитов планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности.
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