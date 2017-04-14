В Украине нужно резко снизить ренту на добычу газа – Гройсман

Сегодня, 12:01

Премьер-министр рассчитывает создать благоприятные условия для развития газодобычи 

Добычу газа хотят удешевить. Фото: AFP
Добычу газа хотят удешевить. Фото: AFP

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым снизить ставку рентной платы за добычу природного газа с 29% для частных компаний и с 50% для государственной компании "Укргазвыдобування" до единой ставки – 12% от цены газа для того, чтобы увеличить годовую добычу этого энергоресурса. 

"Необходимо создать благоприятные условия (для развития газодобычи – Ред.). Необходимо наконец-то с 2018 года снизить ренту на добычу газа и ввести единую ставку – 12%. Считаю, что такой подход является приемлемым и мы сможем увеличить добычу", – сказал Гройсман.

Как сообщаось, в середине сентября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось снизить ставку ренты на добычу природного газа с нынешнего уровня до 12% с начала 2017 года. Эта норма должна распространяться только на новопробуренные скважины.

Согласно информации Ассоциации газодобывающих компаний, принятие этого законопроекта должно было создать стимулы для бурения новых скважин и позволило бы увеличить добычу газа с начала 2017 года.

6 декабря 2016 года этот законопроект был проголосован в первом чтении. 18 декабря поправка о введении 12-процентной ренты была отменена на заседании парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. При рассмотрение этого законопроекта во втором чтении 20 декабря эта норма был окончательно отклонена.

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% – до 19,896 млрд куб. м.
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Источник:

УНИАН

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