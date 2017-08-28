В Украине откроют данные о собственниках и арендаторах земли

Сегодня, 13:37

Вся информация в специальном реестре будет регулярно обновляться, уверяют в Кабмине

Информация появится в публичном доступе уже 1 сентября. Фото: Pixabay
Информация появится в публичном доступе уже 1 сентября. Фото: Pixabay

Информация о владельцах и арендаторах земли в Украине появится в общем доступе. Как сообщает пресс-служба правительств, нововведения будут реализованы в рамках пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений.

Все данные в реестре будут обновляться по результатам регулярного мониторинга. Так, с 1 сентября вводится взаимный обмен информацией между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, что позволит обновлять данные на регулярной основе.

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В целом, будут собраны данные о составе земель, количестве землевладельцев и землепользователей, среднем размере земельных участков, регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре, количестве и площади участков, переданных в аренду, предоставленных в пользование и переданных в собственность гражданам бесплатно, сумме начисленных и уплаченных платежей за пользование земельными участками.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил за открытие рынка земли в Украине. По словам главы правительства, это станет толчком для развития экономики, фермерских хозяйств и производственной инфраструктуры на селе
земля, собственность, данные, рынок земли

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Источник:

"Сегодня"

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