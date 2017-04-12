В Украине "отпускают" цены: что подорожает

Эксперимент по отмене госрегулирования цен на социальные продукты питания подходит к концу. И его итогами власти вполне довольны. Как сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, госрегулирование цен нужно оставить разве что на коммунальные тарифы или лекарства, пишет UBR.

"Правительство хочет отменить госрегулирование цен на потребительские товары. Мы эти намерения поддерживаем, потому что не видим связи между масштабом ценового контроля и динамикой цен", — отметил Лапа.

Пилотный проект, который стартовал в конце прошлого года, касался отмены ценового контроля на 17 групп товаров, которые относятся социальным (молоко, яйца, сахар, говядина и пр.). Теперь же правительство намерено отпустить в свободное плавание цены и на другие товары.

Как рассказал экономист Андрей Вигиринский, в расширенный список товаров, на которое скоро не будет регулироваться предельная наценка, войдут картошка, капуста, морковь, сало, свекла, лук, а также бензин А-95 и дизель. Сейчас пока еще остается регулированные цен на хлеб, но только на его социальные сорта (батон и украинский). На них местные советы устанавливают фиксированную стоимость.

По-прежнему будет действовать регулирование цен на электроэнергию, ж/д тарифы, газ, плюс остаются местные тарифы.

"На большую часть продуктов (молочка, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, детская одежда и игрушки) устанавливали предельную торговую наценку до 15%. Но это была фикция, так как реально выполнение этой нормы никто это не контролировал. Например, торговая сеть пишет, что она делает наценку на детские колготки 15%, а реально ставит 100% и это проходит незамеченным. Поэтому такое регулирование себя изжило", — отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По-прежнему будет действовать регулирование цен на электроэнергию, ж/д тарифы, газ, плюс остаются местные тарифы. Но, как показывает практика, их стоимость все равно растет, несмотря на декларируемый контроль.

"Регулируемые тарифы будут оказывать влияние на операционные расходы компаний, повышая себестоимость продукции. И станут переноситься на розничные цены. Ярким примером является повышение пошлин на бензин и дизель, которое сразу же заложат в цене на большинство товаров", — заметилстарший аналитик компании ForexClub Андрей Шевчишин.

С тем, что роль регулирование цен преувеличена, согласны и другие эксперты. Производители уже давно нашли способы обходить те особенности товаров, цена на которые регулируются. Показательный пример молока. Государство прописало оценку для продукта жирностью 2,5%, а производители начали выпускать продукт с содержанием жира в 2,3%, который формально уже не подпадает под госрегулирование.

В целом за время проведения эксперимента цены изменились на 5%, но, к примеру, молоко подорожало сразу на 20%, хотя тут свою роль сыграл сезонный фактор.

"Полностью отменить госрегулирование на товары правительство может летом, когда будет новый урожай и цены упадут естественным образом. так удастся избежать подорожания. Тем не менее, вырасти в цене могут черный и белый хлеб, мука, некоторые крупы (кроме гречки), сахар, курятина, макаронные изделия, возможно, молоко. На сколько, пока сложно прогнозировать, ведь многое упирается в покупательную способность граждан", — отметил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

С ним согласны и другие эксперты, отмечая, что просто повысить цены без потери продаж уже невозможно — сбережений у населения нет, доходы все еще отстают от инфляции. К тому же, социальные продукты составляю в корзине среднестатистического украинца незначительную часть — около 30%, остальные 70% денег тратятся на около 100 других наименований продуктов.

"Относительно того, что подорожает, насколько и когда — вопрос открытый. Ведь речь идет об урожайности и сезонности, причем, не только в Украине, но и за рубежом. Да, колебания будут, но незначительные, ведь в социальном сегменте производитель понимает кто его клиенты, и сколько они могут заплатить. Помимо этого, не стоит забывать, что прогноз инфляции на год в 9,1-10 %, и это отразится и на рынке еды. Импортная продукция зависит от курса гривны, которому тоже прогнозируют падение, так что гривневые цены на импортные продукты будут расти", — сказал Андрей Вигиринский.