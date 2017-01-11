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В Украине подскочат цены на молочные продукты – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7870/88_main.1484118970.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/88_tn.1484118970.jpg Экономика Для подорожания "молочки" есть объективные факторы, уверен специалист

В Украине подскочат цены на молочные продукты – эксперт

Сегодня, 09:15

Для подорожания "молочки" есть объективные факторы, уверен специалист

Цены на &quot;молочку&quot; в Украине сильно зависят от погоды
Цены на "молочку" в Украине сильно зависят от погоды. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В январе-феврале цены на молочные продукты в Украине примерно вырастут примерно на 10%. Такой прогноз озвучил сполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Обозреватель".

"За последнее время мы видим заметный рост цен на молочные продукты. Лидером роста в этой группе товаров является сливочное масло, которое с декабря 2015 года по декабрь 2016 года прибавило в цене более 40%. А за последний месяц масло подорожало на пять гривен за килограмм и продолжает дорожать. Две-три гривни за литр прибавило молоко, на три гривни подорожали твердый сыр и сметана", — сообщил он.

Как подчеркнул Пендзин, в Украине есть объективные причины для подорожания молочных продуктов.

"Есть объективные моменты — это уменьшение поголовья, а соответственно, и количества молочного сырья. Проблемой является и то, что 90% молочного сырья производится в домовладениях населения, а не промышленным методом. Как только у нас ухудшаются погодные условия, меняется рацион питания у животных, уменьшается количество молока, которое люди сдают. Уменьшение молочного сырье приводит к уменьшению выхода молочной продукции. Это давит на рынок, продукт растет в цене", — подытожил эксперт.

Напомним, молочные продукты уже стали лидерамм подорожания в декабреКроме того, в последний месяц 2016 года ощутимо поднялись цены на "социальный" хлеб.
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