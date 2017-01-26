В Украине резко подорожала картошка

На этой неделе наблюдается повышение цен на картофель как в Украине, так и в Европе. Как сообщили на оптовом рынке "Шувар", средняя цена на качественный картофель в Украине только за первые два дня этой недели выросла на 10 – 15% и сейчас составляет 4 – 4,3 грн/кг, пишет UBR.

По сравнению с ценами на прошлой неделе эти показатели увеличились на 15 – 20%.

На рынке картофеля в Европе наблюдается аналогичная тенденция. Например, в Польше, которая в этом году собрала достаточно неплохой урожай, только за последнюю неделю цены на картофель повысились вдвое – до 0,12 – 0,14 евро/кг.

Причиной такого резкого увеличения является повышенный спрос со стороны Румынии, Франции, Бельгии, Италии и других стран ЕС.

По мнению специалистов рынка, цена на картофель в Украине и дальше будет расти, так как запасы качественной продукции стремительно сокращаются.