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В Украине резко выросло производство говядины http://www.segodnya.ua/img/article/7911/65_main.1485249792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/65_tn.1485249792.jpg Экономика Мясо стали чаще продавать свежим, а птицу – замораживать

В Украине резко выросло производство говядины

Сегодня, 11:22

Мясо стали чаще продавать свежим, а птицу – замораживать

Свежего мяса стали производить больше. Фото: Pixabay
Свежего мяса стали производить больше. Фото: Pixabay

Объем производства свежей или охлажденной свинины в Украине в 2016 году составил 256 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 2015 году. Производство этой продукции в декабре выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 9,1%, а по сравнению с декабрем 2015 года снизилось на 4,6% и составило 23,3 тыс. тонн.

В то же время объем производства свежей или охлажденной говядины в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 22,5% – до 59,4 тыс. тонн. В декабре произвели 6,1 тыс. тонн, что на 9,7% больше по сравнению с объемом производства в ноябре и на 34,6% – по сравнению с объемом производства в декабре 2015 года.

Производство свежего или охлажденного мяса птицы в 2016 году выросло на 5,1% по сравнению с 2016 годом, и составило 746 тыс. тонн. При этом декабрьский показатель производства свежего мяса птицы равен 78,9 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 26,5% больше объема производства в декабре 2015 года.

Также в 2016 году было произведено 12,1 тыс. тонн замороженной свинины, что на 23,3% меньше, чем в 2015 году. В декабре объем производства этой продукции составил 1 тыс. тонн, что на 22% меньше показателя за ноябрь 2016 года и на 0,6% больше, чем в декабре 2015 года.

Производство замороженной говядины в прошлом году снизилось на 31,3% по сравнению с 2015 годом – до 14,1 тыс. тонн. Объем производства в декабре составил 2,2 тыс. тонн, что на 24,8% больше, чем в ноябре 2016 года, и на 11,1% меньше, чем в декабре 2015 года.

Производство замороженного мяса птицы в 2016 году составило 245 тыс. тонн, что на 40,2% больше, чем в 2015 году. В декабре данный показатель составил 25,8 тыс. тонн, что на 15,9% больше, чем в ноябре 2016 года, и на 65,8%, чем в декабре 2015 года.

Производство колбасных изделий сократилось по сравнению с 2015 годом на 0,9% – до 233 тыс. тонн. В декабре этот показатель составил 20,5 тыс. тонн, что на 1,4% больше объема производства в ноябре 2016 года и на 1,7% меньше показателя за декабрь 2015 года.
мясо, говядина, свинина, производство

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Источник:

УНИАН

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