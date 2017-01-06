В Украине резко затормозила инфляция (инфографика)

По итогам года рост потребительских цен замедлился более чем втрое

Инфляция в Украине по итогам 2016 года – в годовом выражении декабрю к декабрю – составила 12,4%. Таким образом, рост цен в Украине замедлился в 3,4 раза по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют данные Госстата.

При этом среднегодовая инфляция в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составила 13,9%.

За декабрь 2016 года потребительские цені в месячном выражении выросли на 0,9%. Это меньше, чем в ноябре (1,8%) и октябре (2,8%).

При этом цены в промышленности в 2016 году выросли на 35,7%. В 2015 году подорожание было меньшим – 25,4%.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал достижение в 2016 году 12%-ной инфляции.