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В Украине резко затормозила инфляция (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/20_main.1483709434.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/20_tn.1483709434.jpg Экономика По итогам года рост потребительских цен замедлился более чем втрое

В Украине резко затормозила инфляция (инфографика)

Сегодня, 15:29

По итогам года рост потребительских цен замедлился более чем втрое

В Украине замедлилась инфляция
В Украине замедлилась инфляция. Автор фото: Сергей Ус, "Сегодня"

Инфляция в Украине по итогам 2016 года – в годовом выражении декабрю к декабрю – составила 12,4%. Таким образом, рост цен в Украине замедлился в 3,4 раза по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют данные Госстата.

При этом среднегодовая инфляция в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составила 13,9%.

За декабрь 2016 года потребительские цені в месячном выражении выросли на 0,9%. Это меньше, чем в ноябре (1,8%) и октябре (2,8%).

При этом цены в промышленности в 2016 году выросли на 35,7%. В 2015 году подорожание было меньшим – 25,4%.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал достижение в 2016 году 12%-ной инфляции. 
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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