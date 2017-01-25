В Украине снова объявили стратегическую приватизацию

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в очередной раз объявил приватизацию госпакетов акций стратегических для украинской экономики компаний в 2017 году, в частности, 99,6% Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,99% "Сумыхимпрома", 78,3% "Центрэнерго", 75,22% "Турбоатома".

Среди крупных энергетических компаний на приватизацию в этом году фонд намерен выставить 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60% "Запорожьеоблэнерго", 46% "Черкассыоблэнерго", по 25% плюс одной акции "Сумыоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Киевэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "Донбассэнерго".

Кроме того, ФГИУ намерен продать 99,5% акций Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода, 68% Запорожского производственного алюминиевого комбината, 96,1% Тернопольского радиозавода "Орион", 95% "Днепрометробуда", 100% Гайворонского тепловозоремонтного завода, 25% Днипровского машиностроительного завода.

Как сообщал, посоступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составляет чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн в бюджете страны на 2016 год. В 2017 году запланировано также получить от приватизации госпредприятий 17 млрд грн.

ОПЗ, с которого должна начаться масштабная приватизация в Украины уже пытались продать дважды, однако оба раза конкурс провалился из-за отстуствия покупателей.