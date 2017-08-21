В Украине вырастут пенсии – Порошенко

Уже этой осенью в Украине вырастут пенсионные выплаты. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Кропивницкий, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В результате детенизации нам удалось увеличить поступления в бюджет, поднять зарплаты и уже осенью мы сможем поднять пенсии", – процитировал Порошенко Цеголко на своей странице в Twitter.

Внаслідок детіназації нам вдалося збільшити надходження до бюджету, підняти зарплати і вже восени ми зможемо підняти пенсії. – П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 августа 2017 г.

Напомним, президент принимает участие в церемонии открытия нового корпуса детской обл больницы в Кропивницком. По словам Цеголко, деньги на открытия корпуса появились благодаря децентрализации.

Как известно, на октябрь в Украине планируется осовременивание пенсий в рамках пенсионной реформы. Всего в Украине немного меньше 12 миллионов пенсионеров. 5,6 миллиона (46%) получат прибавки в рамках "осовременивания". Еще три миллиона (25%) получат незначительную прибавку в рамках индексации соцстандартов. Для остальных 3,4 миллиона (или 28%) размер пенсии не изменится.