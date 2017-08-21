В Украине вырастут пенсии – Порошенко

Сегодня, 14:54

Президент уверен, что выплаты повысятся этой осенью

В Украине вырастут пенсии &ndash; Порошенко
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Уже этой осенью в Украине вырастут пенсионные выплаты. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Кропивницкий, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В результате детенизации нам удалось увеличить поступления в бюджет, поднять зарплаты и уже осенью мы сможем поднять пенсии", – процитировал Порошенко Цеголко на своей странице в Twitter.

Напомним, президент принимает участие в церемонии открытия нового корпуса детской обл больницы в Кропивницком. По словам Цеголко, деньги на открытия корпуса появились благодаря децентрализации.

Как известно, на октябрь в Украине планируется осовременивание пенсий в рамках пенсионной реформы. Всего в Украине немного меньше 12 миллионов пенсионеров. 5,6 миллиона (46%) получат прибавки в рамках "осовременивания". Еще три миллиона (25%) получат незначительную прибавку в рамках индексации соцстандартов. Для остальных 3,4 миллиона (или 28%) размер пенсии не изменится.
Порошенко, пенсии, Цеголко, Петр Порошенко, Кропивницкий

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине вырастут пенсии – Порошенко". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Порошенко прибыл в Кропивницкий. Фото: twitter.com/STsegolko

В Украине нашли 4 млрд гривен на сельскую медицину

Сегодня, 13:29

Порошенко пообещал "восстановить справедливость" для жителей деревень

Украина

Как изменится жизнь украинцев. Фото: архив

Как жизнь украинцев изменится в сентябре: образование по-новому, абонплата на газ и новый курс доллара

Сегодня, 08:07

Кроме этого, в конце августа – начале сентября ожидается рост цен на аренду недвижимости 

Украина

Порошенко показал модернизированный украинский танк

Вчера, 15:48

Во время модернизации завод максимально учел опыт военных в АТО, сообщил Порошенко 

Украина

Петр Порошенко. Фото: Facebook

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Яблочного Спаса

19 Августа, 14:19

Президент и премьер-министр пожелали гражданам мира и достатка 

США

Порошенко на встрече с Мэттисом. Фото: president.gov.ua

Визит министра обороны США в Украину: у Порошенко рассказали подробности

19 Августа, 12:58

Визит главы Пентагона в Украину станет первым за последние десять лет

Экономика

Что будет с пенсиями. Фото: архив

Повезет не всем: кого не коснется октябрьское "осовременивание" пенсий

19 Августа, 06:09

Из 12 миллионов пенсионеров выплаты повысят только 5,6 миллионам украинцев 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования