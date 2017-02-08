В Украине выросла инфляция

Рост цен ускорился и в месячном, и в годовом выражении

В январе 2017 года инфляция в Украине составила 1,1%. Таким образом, рост потребительских цен, по сравнению с декабрем 2016 года, ускорился на 0,2 процентных пункта, сообщает Госстат.

В годовом выражении – к январю 2016 года – инфляция ускорилась с 12,4% до 12,6%.

В частности, продукты в январе подорожали на 1,9%, алкоголь и табак – на 1,2% (0,7% и 2,1% соответственно). Цены на одежду и обувь в то же время упали на 4,3%.

Транспорт подорожан на 2,7%. Также выросли в цене услуги образования – на 1,1%.

Напомним, потребительская инфляция резко замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам Национального банка. Таким образом, Национальный банк достиг цели по инфляции, определенную Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы. Как известно, к концу 2017 года НБУ ожижает 9,1% инфляции.