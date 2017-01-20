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В Украине выросли реальные зарплаты – Кубив http://www.segodnya.ua/img/article/7901/69_main.1484576777.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/69_tn.1484576777.jpg Экономика Повышение произошло впервые за два года, подсчитал глава Минэкономразвития

В Украине выросли реальные зарплаты – Кубив

Сегодня, 14:32

Повышение произошло впервые за два года, подсчитал глава Минэкономразвития

Кубив похвастался ростом зарплат в Украине. Фото: архив
Кубив похвастался ростом зарплат в Украине. Фото: архив

В Украине за 11 месяцев 2016 года реальная заработная плата выросла на 8,8%. Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает "Укринформ".

"Впервые за последние два года выросла реальная заработная плата – на 8,8%. Вместе с тем, номинальная заработная плата штатных работников в январе-ноябре 2016 увеличилась на 23,8%. Сегодня это 5,7 тыс. грн", – сказал Кубив.

По его словам, прогноз на 2017 год также является достаточно оптимистичным, есть предпосылки для повышения уровня жизни населения. Реализация инвестиционных проектов с переоснащением производственных фондов повысит качество украинской продукции.

"Это откроет новые рынки, в частности, Азии и Африки. Основными факторами роста станут экспорт и инвестиционный спрос", – отметил Кубив.

Он напомнил, что правительство прогнозирует в 2017 году рост ВВП на уровне 3%.

Как сообщалось, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.
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