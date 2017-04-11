В Украине за месяц дважды изменили тариф на газ: сколько теперь придется платить украинцам

В Украине один кубометр газа стоит 6,879 гривни. 87% тарифа – непосредственно стоимость топлива, и еще 13% – расходы на транспортировку и распределение

С первого апреля Нацкомиссия по вопросам госрегулирования в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить тариф на газ с 6,8 до 6 гривен за кубометр и ввести абонентскую плату. 10 апреля это решение отменили – тариф на газ снова повысили до 6,8 гривен за кубометр, а абонентскую плату убрали. Сайт "Сегодня" разобрался, как и почему меняли стоимость голубого топлива в Украине и кому без абонентской платы придется платить больше.

Что такое абонентская плата и зачем ее вводили

В Украине один кубометр газа стоит 6,879 гривни. 87% тарифа – непосредственно стоимость топлива, и еще 13% – расходы на транспортировку и распределение, подсчитали в НКРЭКУ. В конце прошлого месяца комиссия приняла решение разделить стоимость газа и другие расходы на две составляющие. В результате сам тариф на газ должен был с первого апреля сократиться до 6 гривен за кубометр, а стоимость транспортировки и распределения планировали включить в ежемесячную абонентскую плату. Ее нужно было платить независимо от того, сколько сожгли газа.

Такое решение предусмотрено законом "О рынке газа". Кроме того, как отмечают в Минэнерго, Украина взяла на себя обязательство перед МВФ, согласно которому сам тариф определяет только стоимость голубого топлива как товара. За транспортировку и распределения нужно платить отдельно.

"Действующие тарифы рассчитаны по "старой методологии", как плата за физические объемы транспортировки. Это не позволяет распределять тарифы для оператора газотранспортной системы и оператора газораспределительной системы", – отмечают в министерстве.

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НКРЭУ приняло решение приостановить свое решение о введении абонплаты после критики со стороны президента и правительства. Так, на сайте главы государства появилось официальное обращение Петра Порошенко: "Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало не повышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается". В то же время премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Нацкомиссия может делить тариф на газ на составляющие, однако при этом конечная стоимость голубого топлива не должна превышать 6,8 гривни за куб.

"Это является европейской практикой, во-вторых, закон Украины о рынке "Нактнафтогаза" прямо предусматривает использование принципа мощности. В-третьих, это разделение счета содержится в меморандоме с МВФ. И это решение для потребителя позволяет получить качественные безопасные услуги по газоснабжению", – сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк во время своего брифинга несколько дней назад.

Проблемы абонплаты: без субсидий и дороже

Субсидия абонентскую плату на газ не покрывает. Так, семья из двух пожилых людей в Закарпатской области при условии, если оба получают минимальную пенсию, за все коммунальные услуги с субсидией заплатят не больше 150 гривен, а за абонплату – 204 гривни. Фактически, стоимость коммуналки для такой семьи вырастит на 136%. К слову, к концу этого года субсидию на коммунальные услуги будут получать 9 из 15 миллионов домохозяйств.

Тем, кто использует газ только для приготовления пищи, с абонплатой пришлось бы платить больше. Стоимость абонплата, как пояснили в комиссии, зависит от типа счетчика и газовой инфраструктуры в конкретном году. Самый распространенные в Украине счетчики – G4 (они учитывают 85% от всего объема потребления). Киевляне с таким прибором учета должны были заплатить абонплату 67,2 гривни, без счетчика – 44,8 гривни. В Харькове абонплата составила бы 88,8 гривни со счетчиком и 59,2 гривни без. Средняя по Украине абонплата – 80 гривен. Дороже всего в Закарпатской области, 204 гривни со счетчиком и 136 гривен без него.

К примеру, семья из трех человек в киевской многоэтажке с отоплением и горячей водой за месяц в среднем сжигает 13,2 кубометра газа (согласно социальной норме потребления). До первого апреля такой семье приходится платить 90 гривен, а после первого апреля, если бы решение не приостановили, – 146,4 гривни (79,2 по тарифу за газ и 67,2 гривни абонплаты).

Введение абонентской платы выгодно тем, кто тратит много голубого топлива. Например, если семья отапливает дом газом. На данный момент в Киеве 87 кубов стоят 591,6 гривен, после нововведения за такой же объем придется заплатить 589,2 гривни. На каждом следующем кубометре украинцы смогут экономить 80 копеек. До апреля за 200 кубов придется заплатить 1360 гривен, а после апреля – 1267,2 гривни.

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"В итоге те, кто отапливает дом газом, окажутся в выигрыше, ибо у них расход газа 200—300 куб. в месяц, то есть экономия на подешевевшем газе перекроет введение абонплаты", — уверен директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Что будет с тарифом на газ

Как отмечают в НКРЭКУ, к вопросу введения абоплаты чиновники вернуться позже. Правительство должно ввести изменения в постановление "Об упрощенной процедуре получения субсидий", а в комиссии должны пересмотреть размер абонплаты.

"С 2015 года комиссия не отвечает за цену на газ, это ответственность правительства. 87% в тарифе – ответственность правительства. Мы отвечаем только за транспортировку и распределение. Мы отвечаем только за эту частичку. Готовы показывать все расчеты", – сказал 10 апреля на заседания комиссии НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

К слову, эксперты уверены, что тариф на газ в Украине в любом случае придется увеличить. Так, часть газа Украина импортирует из Европы, при этом тариф на голубое топливо формируется согласно импортному паритету. Как пояснили в Министерстве экономразвития, тариф для населения определяется по формуле: стоимость импортного газа × курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка Нафтогаза

В мае прошлого года, когда Кабмин принял решение пересмотреть тариф на газ, тысяча кубометров импортного голубого топлива стоила 185 долларов, эту цифру и использовали в формуле при расчете тарифа для населения. Согласно бюджету на 2017-й, тысяча кубометров импортного газа будет стоить 245 долларов. Кроме того, вырос и курс доллара – газ покупают в долларах, а продают в гривнях.

Член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук уверен – правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, должен в этом году 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен). "Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета", – рассказывает Юрий Корольчук.