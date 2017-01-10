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В Японии и-за роботов грядут массовые сокращения http://www.segodnya.ua/img/article/7868/93_main.1484051682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/93_tn.1484051682.jpg Экономика По данным Исследовательского института Mitsubishi, количество рабочих мест сократится на 2,4 млн

В Японии и-за роботов грядут массовые сокращения

Сегодня, 14:34

По данным Исследовательского института Mitsubishi, количество рабочих мест сократится на 2,4 млн

Японских работников начнут массово заменять роботы. Фото: Cebit
Японских работников начнут массово заменять роботы. Фото: Cebit

Число рабочих мест в Японии к 2030 году сократится на 2,4 млн, поскольку людей постепенно заменят роботы с развитым искусственным интеллектом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Исследовательского института Mitsubishi, передает ТАСС.

"Изменения, которые развитие искусственного интеллекта может принести, в частности в производственный сектор, приведут к сокращению рабочих мест. В связи с этим нам необходимо задуматься о создании системы, гарантирующей стабильный минимальный доход тем, кто потерял работу", – отмечает сотрудник института Сатоси Сирато.

По оценкам экспертов, в первую очередь внедрение новых технологий затронет промышленные предприятия, сферу услуг и продаж, где количество рабочих мест уменьшится примерно на 7,4 млн.

Такое резкое сокращение не удастся компенсировать даже за счет прогнозируемого роста числа специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта на 5 млн к 2030 году.

Вместе с тем развитие технологий создания андроидов и их внедрение в различные сферы экономики, согласно расчетам Исследовательского института Mitsubishi, приведет к росту ВВП Японии на 50 трлн иен (432 млрд долларов США по текущему курсу) в 2030 году, что составляет примерно 10% от ВВП за 2015 год.

Население страны, по данным переписи 2015 года, составляет 127,095 млн человек. Примерно 67 млн из них – граждане трудоспособного возраста (от 18 до 65 лет). При этом Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии прогнозирует к 2060 году сокращение этой категории до 38 млн человек из-за низкой рождаемости и старения общества.

Напомним, японская страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance увольняет сотрудников – их работу по расчетам страховых выплат теперь будет выполнять автоматизированная компьютерная система, созданная на основе искусственного интеллекта.

Новая система стоимостью 200 млн иен будет установлена уже в этом январе. По мнению руководства компании, это позволит увеличить производительность на 30% и сэкономить около 140 млн иен (около 1,2 млн долларов) в год на зарплатах.
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