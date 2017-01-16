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Великобритания готова сменить экономическую модель http://www.segodnya.ua/img/article/7887/30_main.1484578780.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/30_tn.1484578780.jpg Экономика Страна готовится к потере свободного доступа к объединенному европейскому рынку

Великобритания готова сменить экономическую модель

Сегодня, 08:17

Страна готовится к потере свободного доступа к объединенному европейскому рынку

Экономическая модель британии может измениться. Фото: 401kcalculator.org
Экономическая модель британии может измениться. Фото: 401kcalculator.org

Великобритания в случае необходимости готова сменить действующую экономическую модель после выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй. 

Ранее министр финансов Великобритании Филип Хаммонд уже сообщал, что страна с целью сохранить конкурентоспособность может изменить свою экономическую модель, если при Brexit не удастся сохранить доступ к единому рынку.

Министр не пояснил, о какой новой модели может идти речь, и чем она отличается от действующей.

По словам представителя Мэй, премьер-министр разделяет мнение Хаммонда, добавив, что Британия хотела бы сохранить европейскую систему налогообложения. Однако если Британия не получит желаемые торговые соглашения с ЕС, то она будет готова изменить действующую экономическую модель.

Напомним, ранее фунт стерлингов упал к трехмесячному минимуму. Реакция рынка связанна с сообщением в издании The Sunday Times о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе сообщит о планируемом "жестком Brexit". Ожидается, что она скажет, что готова уйти с единого европейского рынка в обмен на возврат контроля над границами Великобритании.
Великобритания, британия, Хаммонд, Brexit, Тереза Мэй, фунт стерлингов

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