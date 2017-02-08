Верификация по-новому: украинцев с субсидиями и пенсиями будут проверять ревизоры

В Украине весь прошедший год Министерство финансов проводило масштабную верификацию получателей социальных выплат – проверили около 26 миллионов человек. Благодаря верификации планировали сэкономить пять миллиардов гривен, однако, как говорят в Минсоцполитики, ожидаемого результата проверка не дала. В этом году и Минсоцполитики, и Минфин разработали специальные законы, которые позволят проводить верификацию "по-новому". Сайт "Сегодня" выяснил, как будут проверять украинцев в этом году.

Верификация 2.0: Как проверят украинцев

Верификация будет продолжаться и в этом году, для этого Минфин разрабатывает закон "О верификации", рассказали в пресс-службе ведомства. Проект документа на данный момент не опубликован. Свой законопроект, который позволит проводить верификацию "по-новому", разработали по рекомендации Всемирного банка и в Минсоцполитики. Документ утвердили на заседании Кабинета министров 1 февраля. Главное новшество – появление ревизоров (социальных инспекторов), которые смогут ходить по семьям и проверять, действительно ли они нуждаются в помощи от государства.

Как говорится в проекте закона, инспектор имеет право "инициировать исследование социальным аудитором материально-бытовых условий семьи, которая обратилась за социальной помощью" и "посещать получателей социальной помощи по адресу их проживания". Социальные инспекторы будут работать в органах социальной защиты на местах. Для этого создадут целую структуру во главе с региональными руководителями, которых назначит госсекретарь Министерства социальной политики.

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Социальные инспекторы заработают с 2018-го (до этого документ должны поддержать парламентарии) и обойдутся бюджету примерно в 50 миллионов гривен. Идея социальных инспекторов не новая, еще в прошлом году, на тот момент министр социальной политики Павел Розенко, зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагал создание социальной инспекции. Однако документ в апреле 2016-го отозвали.

Инспекторы – дополнительный человеческий фактор, без которого можно было бы обойтись, создав открытый реестр всех получателей соцвыплат, уверен экономист Александр Жолудь. "Мы вводим дополнительный человеческий фактор. Я бы хотел видеть минимальный человеческий фактор. Не сторожей для сторожей, наблюдателей за наблюдателями. Социальные выплаты это то, что платится из налогов граждан, и я считаю, что любой гражданин имеет право посмотреть, кто какие выплаты получает. Нужно создавать единый электронный реестр получателей соцвыплат", – заявляет эксперт.

"Мы вводим дополнительный человеческий фактор. Я бы хотел видеть минимальный человеческий фактор. Не сторожей для сторожей, наблюдателей за наблюдателями. Социальные выплаты это то, что платится из налогов граждан, и я считаю, что любой гражданин имеет право посмотреть, кто какие выплаты получает", – заявляет эксперт.

Больше всего нарушителей среди получателей субсидии, на них, уверены эксперты, правительство и сосредоточит свое внимание в ближайшее время. Уже в этом году "скидку на коммуналку" будут получать девять из 15 миллионов украинских семей. Сейчас есть всего две причины, по которым украинцев могут оставить без субсидии: покупка на сумму от 50 тысяч гривен и дополнительный доход, который не указали в декларации. Минфин из реестров проверяет, кто покупал участки земли, недвижимость и машины на сумму от 50 тыс. и сопоставляет эту информацию со списком субсидиантов.

Если покупка была сделана в прошлом году – субсидию могут забрать, если в этом – то в субсидии откажут в следующем сезоне.

Проверять также будут матерей-одиночек, пенсионеров, переселенцев и др. В Пенсионном фонде (ПФ) заявляют, что и сами регулярно проводят проверки "ревизии". Поэтому результат верификации в их ведомстве незначительный. "Системный нарушений не выявлено", – рассказали о верификации в ПФ.



К слову, не так давно процесс верификации прошел в Греции. Тогда среди пенсионеров нашли десятки тысяч нарушителей, вспоминает Александр Жолудь. "В Греции нашли несколько человек, у которых было семь пенсий одновременно. Было более 100 тыс. людей, которые получали две пенсии, было десятки тысяч тех, кто получал две пенсии. У нас ситуация несколько иная, но основная идея – верификацию можно провести", – вспоминает экономист.

"В Греции нашли несколько человек, у которых было семь пенсий одновременно. Было более 100 тыс. людей, которые получали две пенсии, было десятки тыс. тех, кто получал две пенсии. У нас ситуация несколько иная, но основная идея – верификацию можно провести", – вспоминает экономист.

"Хорошая идея и плохая реализация"

Идея верификации простая – за все время независимости в стране так и не создали единый реестр льготников и пенсионеров, в населенных пунктах до сих пор ведут бумажную документацию, в результате украинцы активно злоупотребляют государственной помощью, скрывают свои реальные доходы, получают пенсии на поддельные паспорта и т.д. В Министерстве финансов создали специальный отдел, который должен сопоставить информацию из разных источников и выявить нарушителей.

Министерство финансов самостоятельно отменить выплаты не имеет права – рекомендации со списками "подозрительных получателей соцвыплат" направляют в Пенсионный фонд и Министерство социальной политики. Там должны рассмотреть списки и принять решение, забирать помощь, или нет.

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Фактически, отдел верификации получил доступ к информации, в том числе о счетах украинцев в банках, из разных источников и должен сопоставить эту информацию. Как говорит министр соцполитики Андрей Рева, существенного результата проверка не дала. "Мы вернулись к вопросу хороших идей и их плохой реализации. Верификация закончилась тем, чем следовало и ожидать: чем больше громких заявлений, тем меньше результатов", – цитирует министра пресс-служба ведомства.

"Мы вернулись к вопросу хороших идей и их плохой реализации. Верификация закончилась тем, чем следовало и ожидать: чем больше громких заявлений, тем меньше результатов", – цитирует министра пресс-служба ведомства.

На запрос "Сегодня" в Минфине пояснили: по результатам проверки ведомство направила рекомендации прекратить полтора миллиона выплат. По итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.

В Пенсионный фонд направили 503 тысячи записей, которые вызвали сомнения у Минфина. На данный момент, как сообщают в пресс-службе ПФ, рассматриваются 271 тысяча рекомендаций. Часть пенсионеров уже оставили без выплат.

В Украине действуют несколько мошеннических схем для получения пенсий. Во время верификации обнаружили, что пенсии на поддельные паспорта оформлялись партиями в один день. Всплеск активности мошенников наблюдался в июне 2013-го года, поясняют в правительстве. С чем именно это связанно, предстоит выяснить правоохранительным органам. Самое распространенное нарушение – "мертвые души". "При проверке выплат пенсий самое распространенное нарушение – это получение пенсий после смерти пенсионера. Официально ПФ подтверждено 59 таких случаев, но работа по проверке информации полученной от Минфина еще продолжается", – рассказали в Минфине.

На днях "фейкового" пенсионера разоблачили в Киевской области. Мужчина получал несколько пенсий в разных областях Украины, используя разные учетные карточки и паспорта. "По предварительным подсчетам, сумма излишне полученных средств мошенником составляет около 150 тыс. гривен. По выявленному факту Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области передает материалы в правоохранительные органы", – отмечают в пресс-службе ПФ.

Экономист Александр Жолудь уверен: верификацию "тормозят" чиновники среднего звена, которые, по словам эксперты, зачастую способствуют незаконному получению социальных выплат. "Есть достаточно групп интересов, которые не заинтересованы в верификации. Например, если чиновник на среднем уровне помогал получить те или другие льготы, на которые человек не имел права, теперь после верификации могут возникнуть вопросы. Кто и за что назначил эту льготу", – рассказывает эксперт.