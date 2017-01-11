Выплаты зарплат людям будут мониторить специальные группы – Гройсман

Правительство создаст специальные группы, которые будут заниматься мониторингом ситуации по выплате зарплаты людями выискивать нарушения. Об этом заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Гросман.

По его словам, он уже поручил вице-премьер-министру Павлу Розенко заняться данным вопросом.

"Будут созданы группы, которые буду четко мониторить ситуацию, как людям начисляется заработная плата, как она выплачивается. В ближайшее время мы сделаем коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается зарплата, или занижается, или скрывается. И мы будем реагировать, потому, что в областях и на местах будут созданы рабочие группы, которые за первый период времени будут отслеживать и помогать восстанавливать справедливость на местах", – сказал Гройсман.

Премьер добавил, что еженедельно будет отчитываться по выплатам зарплат в Украине.

Напомним, что с 1 января 2017 года в Украине выросла минимальная зарплата и теперь украинцы будут получать не менее 3200 гривен. Как отмечал Гройсман, "это касается не только негосударственного сектора, но и государственного. Никто из работающих в бюджетной сфере не будет получать меньше 3200 грн".