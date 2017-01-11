Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Выплаты зарплат людям будут мониторить специальные группы – Гройсман http://www.segodnya.ua/img/article/7871/69_main.1484128212.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/69_tn.1484128212.jpg Экономика Премьер еженедельно будет отчитываться перед украинцами по выплатам зарплат в Украине

Выплаты зарплат людям будут мониторить специальные группы – Гройсман

Сегодня, 11:50

Премьер еженедельно будет отчитываться перед украинцами по выплатам зарплат в Украине

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Правительство создаст специальные группы, которые будут заниматься мониторингом ситуации по выплате зарплаты людями выискивать нарушения. Об этом заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Гросман.

По его словам, он уже поручил вице-премьер-министру Павлу Розенко заняться данным вопросом.

"Будут созданы группы, которые буду четко мониторить ситуацию, как людям начисляется заработная плата, как она выплачивается. В ближайшее время мы сделаем коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается зарплата, или занижается, или скрывается. И мы будем реагировать, потому, что в областях и на местах будут созданы рабочие группы, которые за первый период времени будут отслеживать и помогать восстанавливать справедливость на местах", – сказал Гройсман.

Премьер добавил, что еженедельно будет отчитываться по выплатам зарплат в Украине.

Напомним, что с 1 января 2017 года в Украине выросла минимальная зарплата и теперь украинцы будут получать не менее 3200 гривен. Как отмечал Гройсман, "это касается не только негосударственного сектора, но и государственного. Никто из работающих в бюджетной сфере не будет получать меньше 3200 грн".
премьер, правительство, зарплата, выплаты, розенко, гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Выплаты зарплат людям будут мониторить специальные группы – Гройсман ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Розенко признал несправедливость пенсионных выплат в Украине

Вчера, 11:25

Вице-премьер надеется устранить проблемы с помощью "осовременивания" пенсий

Экономика

Кто заработал больше всех. Фото: архив

Кто заработал больше всех: самые высокооплачиваемые профессии в Украине

3 Января, 07:31

Высокие зарплаты у работников авиационного транспорта, финансистов и хирургов 

Экономика

Как изменились доходы украинцев. Фото: tvk6.ru

Насколько выросли зарплаты и цены в 2016-м: итоги года

31 Декабря 2016, 20:01

На инфляцию повлияли тарифы на коммунальные услуги, а доходы украинцев росли быстрее цен

Экономика

Реальные зарплаты украинцев растут

Реальная зарплата в Украине в ноябре выросла - Госстат

28 Декабря 2016, 18:05

Больше всего зарплаты выросли в сфере госуправления и обороны, а самый высокий уровень зафиксирован в Киеве

Украина

Всем пожарным повысят зарплату - Гройсман

27 Декабря 2016, 20:13

Премьер также пообещал выделить деньги на модернизацию техники 

Политика

Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина

Луценко анонсировал существенное повышение зарплат прокурорам

27 Декабря 2016, 17:06

По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, то есть в среднем на 15-18 тыс. гривен, в зависимости от выслуги лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.