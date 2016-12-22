Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Япония готовит рекордный военный бюджет http://www.segodnya.ua/img/article/7819/4_main.1482396186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/4_tn.1482396186.jpg Экономика Власти страны при разработке сметы учли угрозы от Северной Кореи и территориальные споры с Китаем

Япония готовит рекордный военный бюджет

Сегодня, 10:41

Власти страны при разработке сметы учли угрозы от Северной Кореи и территориальные споры с Китаем

Правительство Японии согласилось расширить военные расходы. Фото: AFP
Правительство Японии согласилось расширить военные расходы. Фото: AFP

Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год на фоне продолжающихся территориальных споров с Китаем и угроз со стороны Северной Кореи, пишет BBC.

Объем средств, которые власти Японии планируют потратить на оборону, составит 5,13 трлн йен (43,6 млрд долларов) при общем объеме бюджета в 97,5 трлн йен (830 млрд долларов).

Новый бюджет страны вступает в силу с начала следующего финансового года, 1 апреля 2017 года. Перед вступлением в силу он должен получить одобрение парламента.

Власти страны поясняют, что территориальные споры с Китаем вокруг островов в Восточно-китайском море привели к увеличению расходов на береговую охрану до 210 млрд йен (1,8 млрд долларов) с нынешних 187,7 млрд йен.

В частности, японские власти намерены закупить пять крупных патрульных кораблей и расширить штат береговой охраны на 200 человек.

Токио хочет также усовершенствовать систему противоракетной обороны в ответ на ядерную программу Северной Кореи.

Эксперты отмечают, что резкое повышение бюджетных расходов на фоне экономических сложностей и стремительного старения населения может привести к повышению внешнего долга Японии.
бюджет, Китай, Япония, КНДР, угрозы, северная корея, Военный бюджет

Вы сейчас просматриваете новость "Япония готовит рекордный военный бюджет". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Рассмотрение бюджета в Раде. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Найем раскритиковал принятие бюджета-2017

Сегодня, 10:30

Решения по бюджету принимались непрозрачно, однако нардеп похвалил правительство за своевременность  принятия финансового документа

Оксана Продан

Фото: zn.ua

Податкові зміни і бюджет-2017: замість зростання – стагнація і збереження статус-кво для наближених до влади

Сегодня, 08:38

Политика

Фото: УНИАН

Бюджет на 2017 год: как изменятся цены, пенсии и зарплаты

Сегодня, 08:03

В фокусе документа — социалка и дороги. Эксперты: выполнят за счет увеличения акцизов и налогов

Харьков

Пикетировали сессию. Жители Алексеевки требуют остановить строительство гаражей возле дома. Фото: kh.depo.ua

Бюджет Харькова-2017: сколько город получит денег и на что потратит

Сегодня, 07:37

Депутаты горсовета распланировали расходы и поссорились из-за скульптуры

Финансы

Что будет с курсом. Фото: архив

Что будет с курсом доллара из-за национализации "Привата": прогноз эксперта

Сегодня, 07:02

Девальвация гривни, уверен старший аналитик Concorde Capital Александр Паращий, будет краткосрочной 

Политика

Facebook Владимира Гройсмана

Гройсман и Брок обсудили новый бюджет и состояние реформ

Сегодня, 01:08

Гройсман заявил о договоренности относительно содействия Евросоюза в проведении реформ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.