Южанина рассказала, что происходит с акцизами на алкоголь
По ее словам, "Укрводка" готовит новые расчеты, но еще слишком малый период прошел, чтобы говорить о снижении или возврате к старым ставкам
На сегодня делать выводы о влиянии нового повышенного с марта текущего года акциза на алкоголь рано. Говорить о снижении акциза можно будет позже на основании определенных экономических расчетов, которые готовят в профильной ассоциации. Об этом рассказала председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина.
"Мы не можем сделать никаких выводов, потому что у нас новые акцизы начались действовать только с 1 марта. По сути мы только март месяц прожили с новыми акцизами. Я знаю, что ассоциация ("Укрводка". – Ред.) готовит новые расчеты, но еще там слишком малый период прошел, чтобы говорить о снижении или возврате к старым ставкам.
Нет никакой позиции, никто не обладает еще цифрами, они никого еще не огорчили или не показали что действия были сделаны не правильно, поэтому сейчас еще надо подождать", – отметила она.
Напомним, ранее Южанина горила о том, что акцизы на алкоголь могут пересмотреть по итогам первого квартала.
По ее словам, дважды повышать акцизы на водочные изделия в 2017 году не было никакого смысла.
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