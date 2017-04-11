Южанина рассказала, что происходит с акцизами на алкоголь

По ее словам, "Укрводка" готовит новые расчеты, но еще слишком малый период прошел, чтобы говорить о снижении или возврате к старым ставкам

На сегодня делать выводы о влиянии нового повышенного с марта текущего года акциза на алкоголь рано. Говорить о снижении акциза можно будет позже на основании определенных экономических расчетов, которые готовят в профильной ассоциации. Об этом рассказала председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина.

"Мы не можем сделать никаких выводов, потому что у нас новые акцизы начались действовать только с 1 марта. По сути мы только март месяц прожили с новыми акцизами. Я знаю, что ассоциация ("Укрводка". – Ред.) готовит новые расчеты, но еще там слишком малый период прошел, чтобы говорить о снижении или возврате к старым ставкам.

Нет никакой позиции, никто не обладает еще цифрами, они никого еще не огорчили или не показали что действия были сделаны не правильно, поэтому сейчас еще надо подождать", – отметила она.

Напомним, ранее Южанина горила о том, что акцизы на алкоголь могут пересмотреть по итогам первого квартала.

По ее словам, дважды повышать акцизы на водочные изделия в 2017 году не было никакого смысла.