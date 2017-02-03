За год госдолг Украины заметно вырос

Сегодня, 10:39

Долги достигли почти двух триллионов гривен, или 82% ВВП

Госдолг Украины вырос. Фото: архив
Госдолг Украины вырос. Фото: архив

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долларов, что на 8,3%, или на 5,47 млрд долларов, больше показателя на начало года.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.

Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 года на уровне 1,946 трлн грн.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

Согласно данным Минфина, в декабре сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 5,1%, или на 3,43 млрд долларов, в гривневом эквиваленте – на 11,6%, или на 200,84 млрд грн.

Ранее эксперты прогнозировали, что показатель госдолга Украины по итогам года достигнет уровня 82% ВВП, при этом треть годового прироста, по их оценкам, обусловлена национализацией крупнейшего банка ПриватБанк, для докапитализации которого правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг в 2015 году в долларовом эквиваленте снизился на 6,2% – до 65,488 млрд доларов, или до 1,572 трлн в гривневом эквиваленте, что составило около 80% ВВП.

.png_298Графика: minfin.com.ua
Украина, долг, правительство, долги, госдолг

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Источник:

УНИАН

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