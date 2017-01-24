Зависимость курса доллара от стоимости золота

Золото во все времена признавалось ценным металлом, а также было гарантом для многих валют. И цена этого металла формирует стоимость, в том числе и доллара. В условиях нарастающего кризиса инвестиции в рынок драгоценных металлов приобретают особый смысл. Поэтому трейдеру стоит учитывать, каким образом золото влияет на выбранную им валюту.

Что влияет на стоимость драгоценного металла?

Новости, имеющие финансовый оттенок, так или иначе, способствуют изменению цен на желтый металл. Несмотря на то, что США является крупнейшим золотодобытчиком, обгоняя по количеству добытого драгоценного металла даже страны Африки и Латинской Америки, между печатью банкнот и чеканкой слитков отсутствует прямая взаимосвязь. На самом деле привязка между двумя финансовыми инструментами обратно пропорциональная.

Причина такого странного, на первый взгляд, явления, довольно проста. Дело в том, что добываемые в Соединенных Штатах драгоценные металлы не идут на экспорт, а в большей степени поступают в казну государства. За счет этого идет пополнение ЗВР, что способствует сохранению и наращиванию экономического потенциала Соединенных Штатов. В дальнейшем золотовалютные резервы используются для решения задач внутри самого государства.

Зависимость доллара от стоимости золота

Торгуя, как и на реальном, так и на forex demoúčet, можно проследить зависимость курса американской валюты от цены на золото можно на примере долларового брейка. Если цена валюты США идет вниз, стоимость золота тут же растет. Казалось бы, логики в таком факте нет. Однако он постоянно подтверждается на практике, доказывая, что чем выше цена золота, тем ниже стоит доллар. Обратная пропорция также соблюдается. Неудивительно, что формула используется и для корреляции тех валютных пар, где задействованы доллар или валюты, зависящие от цен на желтый металл.

Иные виды взаимосвязи

Товарная зависимость. Как известно, Соединенные Штаты Америки на ряду с Китаем являются лидером в производстве товаров народного потребления. Вспомнить, хотя бы, продукцию компании Apple. Рисковая зависимость. Если Америка ввязывается в очередной вооруженный конфликт, независимо от его локализации, тут же котировки доллара начинают падать, что вынуждает предусмотрительных инвесторов немедленно вкладывать свои средства в иные портфели. В результате стоимость ценных металлов, напротив, только растет. Непрямая зависимость. Зависит стоимость американской валюты и драгоценного металла, в том числе и от индексов на благородный металл. Так, например, курс швейцарского франка напрямую завязан на золотовалютные резервы этого европейского государства. И если на валютном рынке позиции швейцарского франка укрепляются, составные валюты так же начинают рост. Доллар также входит в их число. С другой стороны, если доллар падает, это также ведет к удешевлению франка и австралийского доллара.

Таким образом, если вы планируете вести торговлю на валютном рынке, стоит внимательно отнестись к зависимости курса американской валюты от цены на золото.