ЗСТ между Украиной и Израилем: Элькин рассказал о спорных моментах в переговорах

Вчера, 19:05

Украина – главный экспортер зерна в Израиль, и украинская сторона заинтересована в налоговых льготах на свою продукцию, отметил министр


Украина и Израиль активно ведут переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами – в частности, Киев хочет увеличения квот на поставку агропродукции. Об этом с интервью "Сегодня" рассказал министр экологии Израиля, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

"Один из ключевых моментов сегодня – это продвижение соглашения о зоне свободной торговли", – отметил израильский министр, добавив, что на данный момент стоит задача завершить переговоры в течение этого года, чтобы в начале 2018 года подписать договор о ЗСТ.

Элькин надеется решить спорные вопросы по договору о ЗСТ в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, премьер-министром Украины Валдимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко.

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Украина – главный экспортер зерна в Израиль, и украинская сторона заинтересована в налоговых льготах на свою продукцию, отметил Элькин.

Как рассказал израильский министр, на данном этапе идет обсуждение вопроса о поставках пшеницы из Украины в Израиль – израильская сторона хочет закрепить гарантии поставок зерна из Украины. Сейчас рассматривается вариант, что такие гарантии будут прописываться в договорах с конкретными компаниями-экспортерами зерна из Украины.

Напомним, Украина и Израиль планировали завершить переговоры по зоне свободной торговли еще в конце 2016 года. Однако переговорный процесс продолжился в 2017 году.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).
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Источник:

"Сегодня"

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