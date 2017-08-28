ЗСТ Украины с Израилем: Микольская раскрыла детали по исключениям

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. Об этом сообщила торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская.

"Израильская сторона не предлагала исключать аграрную продукцию из соглашения о зоне свободной торговли. Для Украины, в экспорте которой аграрная продукция составляет 40%, любые соглашения должны и будут учитывать интересы производителей и экспортеров такого важного сектора экономики нашей страны. Речь идет о том, что в нашем соглашении в части сельхозтоваров будут определенные исключения с обеих сторон", – сказала она.

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По словам Микольской, в процессе переговоров также обсуждаются варианты введения тарифных квот на определенные группы сельхозпродукции, как это предусмотрено соглашениями о ЗСТ с Канадой и с ЕС, а также возможность установления переходных периодов с возможностью постепенного снижения пошлин на такие группы товаров.

"В рамках всех переговорных процессов украинская делегация уделяет особое внимание доступу отечественной аграрной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью на рынки других стран", – резюмировала торговый представитель Украины.

Как сообщалось, ранее министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэв Элькин заявил о готовности Израиля согласиться на не включение сельскохозяйственной продукции в ЗСТ с Украиной.

Он отметил, что вопрос поставок сельскохозяйственной продукции можно урегулировать договорами между министерствами экономики обеих стран и компаниями-поставщиками.

По словам Элькина, текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года.