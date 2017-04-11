Чего украинцам ждать от банков: ставки по кредитам и депозитам упадут, а курс гривни будет колебаться

Экономисты считают, что ставки по кредитам и депозитам снизятся, а гривня будет более-менее стабильной, без резких колебаний. Но аналитики советуют украинцам не расслабляться, ведь никто не отменяет старых-новых вызовов для нашей экономики. "Ключевые форс-­­мажоры для Украины прежние — военные действия на Донбассе и вероятный кризис в Китае с падением цен на сталь и железную руду. Эти риски в любой момент могут ударить по нашей экономике", — считает финаналитик Виталий Шапран. А исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова не исключает, что на дестабилизацию экономики могут повлиять возможные кадровые изменения на ключевых постах, включая НБУ: "Это всегда будоражит рынок и негативно сказывается на курсе" (о возможных последствиях отставки Гонтаревой читайте в отдельном материале). Также, по ее мнению, надо сотрудничать с МВФ, ведь это сигнал для мирового сообщества о реали­­зации в нашей стране различных инвестпрограмм.

Курс доллара не выйдет за пределы 29 грн/$

До лета нацвалюта будет вести себя спокойно, считают эксперты. "Если во II квартале 2017 года курс гривни будет колебаться в пределах 26—28 по отношению к доллару, это можно считать нормальным коридором. Финансовый рынок стабилизирован, так как ЕС выделил нам транш в 600 млн евро, а МВФ предоставил $1 млрд", — отмечает главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран. По его словам, ситуация с золотовалютными резервами Украины выглядит вполне оптимистично, ведь в феврале-2017 их уровень достиг $15,5 млрд. То есть у Нацбанка хватит ресурсов для сглаживания возможных колебаний нацвалюты путем проведения валютных аукционов.

В то же время исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что этой весной нацвалюта будет колебаться в более высоких пределах — 27—29 грн/$. "Несмотря на то, что импорт природного газа будет снижаться ввиду сезонности, существует все же несколько факторов, которые будут давить на гривню. Из-за экономической блокады оккупированных районов Донбасса Украине придется в ближайшие месяцы искать альтернативные источники угля, который, скорее всего, будет дороже из-за стоимости транспортировки, а значит, импорт будет расти. К тому же блокада ударит по металлургии, которая составляет 25% экспортной выручки. А консенсус-прогноз говорит о том, что цены на промышленные металлы будут снижаться. Таким образом, состояние торгового баланса Украины может ухудшиться", — отмечает Коробкова. Вместе с тем не стоит опасаться выплат по внешним долгам, которые в этом году составят $5,4 млрд. "В 2017-м эти выплаты не будут сильно влиять на курс, поскольку долларовой ликвидности в банковской системе достаточно. Правда, неизвестно, как быть с $3 млрд долга перед Россией, ведь суд по нему Украина пока проигрывает. На данный момент эта история оказывает лишь психологическое давление на курс, поскольку все понимают, что суды могут длиться не один год", — уточняет Коробкова.

На рынке наличных кредитов оттепель

Кредитные предложения начали дешеветь более года назад, и данная тенденция сохранилась и нынешней зимой. В частности, в первом квартале 2017-го ставки по займам упали на 1,5—2%. "Сегодня на рынке наблюдается снижение процентных ставок по всем видам кредитных продуктов. Во втором квартале можно ожидать их незначительное понижение до 0,5%", — отмечает Валерия Малахова из "Ощадбанка". Не исключено, что этой весной некоторые банки будут предлагать своим клиентам потребительские кредиты в гривне уже по ставке 11—12% годовых. В то же время Сергей Мищенко из "Идея Банка" уверен, что предложения по займам будут дешеветь постепенно — на эти расклады влияют снижение ставок по депозитам, увеличение конкуренции среди банков на рынке кредитования.

Сейчас наиболее популярными среди населения остаются потребительские займы, в частности предоставляющие возможность оформления платежной карты или получения кредита наличкой. И перспективы для роста потребкредитования имеются вполне серьезные, считает начальник отдела агентских продаж потребительских кредитов "Укрсоцбанка" Ирина Козачук. "Среди клиентов есть спрос, и банки готовы его удовлетворять. По результатам первого квартала 2017 года рынок и кредитных карт, и наличного кредитования уже достаточно вырос, поэтому количество кредиторов и объемы кредитования будут расти", — отмечает банкир. Тем временем Валерия Малахова уточняет, что "оттепель" на рынке кредитования коснулась также автомобильных и ипотечных займов: "Если говорить о предоставлении потребкредитов, то требования банков к кредитной истории и структуре доходов заемщика стали либеральнее. Получили развитие и новые ипотечные программы кредитования, в том числе для переселенцев из зоны АТО. Есть и спецпрограммы под аккредитованных застройщиков. А в автокредитовании банки снизили первый взнос при покупке всех типов автомобилей".

Депозиты дешевеют, а доверие растет

Весной ставки по депозитам продолжат снижаться. "В 2016-м средняя ставка по срочным депозитам физлиц снизилась с 20% в гривне на начало года до 17% на конец декабря. Этому способствовала стабилизация в экономике и на валютном рынке", — отмечает начальник отдела депозитов и сбережений "Укрсоцбанка" Ирина Стрепетова. Эта тенденция продолжается и сейчас — ставки по депозитам снижаются в гривне и валюте. "Банки постепенно отходят от необходимости привлекать ресурс по высокой цене, что связано с постепенным уменьшением учетной ставки НБУ, уменьшением количества банков на рынке и необходимостью снижения ставок кредитования. Поэтому во втором квартале 2017-го можно ожидать незначительное понижение процентных ставок до 0,5%", — говорит директор департамента розничного бизнеса "Ощадбанка" Валерия Малахова.

В частности, директор Департамента развития банковских продуктов "Идея Банка" Сергей Мищенко приводит пример, что процентные ставки по 6-месячным депозитам физлиц в гривне могут снизиться до уровня 14,6—15%.

Несмотря на снижение доходности вкладов, возвращается доверие клиентов к банкам. "Приток депозитов населения продолжается даже при снижении депозитных ставок, хотя в кризис банки вынужденно повышали ставки, чтобы удерживать вкладчиков", — говорит Валерия Малахова.

А Сергей Мищенко отмечает, что возврату доверия к банковской системе способствует Фонд гарантирования вкладов, поскольку вкладчики, пострадавшие от неплатежеспособных банков, исправно получают свои компенсации. В свою очередь, Ирина Стрепетова уточняет: доверие к банкам помог вернуть и НБУ, который постепенно снимает валютные ограничения. "Сегодня клиенты готовы размещать средства на длительный период. Если в кризис популярными были депозиты на три месяца и даже недельные, то сейчас клиенты предпочитают размещать средства на вклады от полугода без возможности досрочного расторжения".

Распродаже госбанков мешают "скелеты"

Украинцев продолжает беспокоить состояние финсистемы, ведь зимой крупнейший "Приватбанк" получил приставку "гос". И как эти пертурбации отразятся на стабильности экономики, пока неясно. "Впервые после распада СССР государство владеет более чем 50% банковской системы страны. Позитив: государство может влиять на снижение ставок. Это не радует рантье, привыкших жить на доход от депозитов, зато обнадежит тех, кто берет кредиты", — поясняет финаналитик ICU Михайло Демкив. Далее госбанки планируется продать частным владельцам, но приватизации мешают "скелеты в шкафу". "У "Ощадбанка" — обязательство государства компенсировать "сгоревшие" вклады украинцев в Сбербанке СССР. И с учетом произошедшей с 1996 года 15-кратной девальвации вкладов и выплаченных сумм объем оставшегося долга — 110 млрд грн. Это больше, чем все депозиты в "Ощадбанке". Юридически эти обязательства на государстве. Но, с точки зрения инвестора, долги советского банка — риск", — отмечает Демкив. В свою очередь, "Приватбанк" был частным, а стал "гос" вынужденно, ведь "его собственники не захотели латать дыры в капитале банка своими деньгами".

"Государство национализировало банк вместе с долгами, влило средства налогоплательщиков. А деньги экс-акционеров и их бизнес-партнеров (29,4 млрд грн) государство, согласно закону, списало для покрытия убытков. Но они судятся за свои деньги. Риск для инвестора — при положительном решении судов возвращать эти деньги придется ему", — уточняет Демкив. Продажа госбанков, вероятно, растянется на несколько лет. "Их акционерами станут международные финорганизации и инвесторы из Украины. Но сперва банкам надо разобраться со "скелетами в шкафу", — отмечает Демкив. — Это значит, что пока 100% госгарантии по депозитам "Ощадбанка" сохраняются. А "Укрэксимбанк" и "Приватбанк" такого статуса, несмотря на принятие закона, не получили. Все же государственная финподдержка этих банков ставит их депозиты в один ряд с "ощадовскими" по надежности".