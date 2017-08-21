Цена Bitcoin Cash достигла 800 долларов

Отделившаяся от биткоина криптовалюта Bitcoin Cash начала свой рост во второй половине четверга, 17 августа. На пиковом показателе в ночь на пятницу цена одной монеты достигла 567,76 долл. В субботу, 19 августа, цена Btcoin Cash выросла до 800 долл. На данный момент момент курс опустился до 699,27 долл.

Ранее, сразу после форка, Btcoin Cash, пережив период ценовой волатильности, в итоге стабилизировался в районе 300 долл., где торговался на протяжении почти двух последних недель, пишут "Вести.Экономика".

По рыночной капитализации Bitcoin Cash обогнала Ripple и поднялась на третье место в рейтинге криптовалют. Капитализация "старого" биткоина все еще выше BCC почти в 9 раз и составляет 71 млрд долл. В обращении находится 16,49 миллионов монет BCC против 16,51 миллионов монет у биткоина. Совокупная капитализация рынка криптовалют находится на уровне 143,55 млрд долл.

На сегодняшний день Btcoin Cash торгуется лишь на нескольких крупных площадках, однако в ближайшем будущем ситуация для него может измениться в лучшую сторону.

Биткоин и Btcoin Cash, возможно, и имеют общую историю транзакций, однако второй совершенно точно не получил в наследство массовую поддержку криптовалютных бирж. Как показывают данные CoinMarketCap, более половины всего торгового объема за последние дни приходится на три южнокорейские биржи: Bithumb, Coinone и Korbit. Что стоит за столь высоким спросом на Btcoin Cash на этом рынке, пока также остается без ответа.

Южнокорейские биржи были одними из первых, кто объявил о поддержке торговли BCC и сделал это еще до хардфорка и создания Bitcoin Cash. Спрос на Bitcoin Cash также приводит к увеличению объемов торговли биткоином, так как большинство людей используют для покупки именно биткоин.

В настоящее время увеличение цены Bitcoin Cash привело к тому, что добыча этой монеты становится более прибыльной, чем майнинг биткоина. Это также вызвало значительный интерес и стимулирует объемы торговли.

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Напомним, 1 августа крупнейшая криптовалюта биткоин разделилась на две — Bitcoin и Bitcoin Cash. Появление Bitcoin Cash считается хардфорком. Многие биржи и кошельки заранее выразили поддержку новой криптовалюты и создали условия для операций с ней, а майнеры получили возможность перенести часть своих мощностей на добычу Bitcoin Cash.

Отличие нового биткоина – в размере блока. Когда криптовалюта набрала популярность, лимит в 1 Мб стал тормозить транзакции и, как следствие, работу всей сети. Bitcoin Cash предлагает увеличенный блок до 8 Мб, но старый биткоин и его блокчейн продолжают работать.

Если на момент хардфорка у пользователя было некоторое количество биткоинов, то он автоматически получил равное количество BCC (при условии, что биржа или кошелек выступили в поддержку Bitcoin Cash).