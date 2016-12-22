Что будет с курсом доллара из-за национализации "Привата": прогноз эксперта

Несколько дней назад в Украине национализировал ПриватБанк – 100% акций принадлежит Министерству финансов. Новость о главной покупке года взволновала миллионы вкладчиков. По информации уже бывшего руководства банка, клиенты ежедневно снимают рекордные суммы денег – до двух миллиардов гривен. За "освободившееся" деньги украинцы массово скупают валюты, что приводит к росту спроса на рынке – доллар дорожает. Старший аналитик Concorde Capital Александр Паращий

"Есть риск для наличного курса. Наверное, этот курс больше беспокоит людей. Мы понимаем, что был определенный отток депозитов из ПриватБанка. Любители высоких ставок по депозитам, если забрали свои депозиты из ПриватБанка, скорее всего, если деньги не спрятали под подушку, отнесут в такой же полумертвый банк, который предлагает большие проценты, или пойдут покупать доллары. Тот отток депозитов, который шел из ПриватБанка, создаст дополнительное давление на валютный рынок", – рассказывает эксперт.

Однако такое давление на валютный рынок будет краткосрочным, и по оценкам Александра Паращия, продержится несколько дней. До конца января курс национальной валюте на межбанке будет колебаться в пределах 27 гривен.

"Мы видим, что МВФ очень благосклонно относится к тому, что происходит в Украине. Парламент утвердил бюджет на следующий год и скорее всего мы получим новый транш в январе. И это в любом случае скажется позитивно на гривню. Сложно сказать, какой будет диапозон. Но до конца января межбанковский курс будет ниже 27 гривен. По наличному курсу сказать сложнее, давление будет, но краткосрочное", – отмечает эксперт.

Напомним, за год курс доллара в Украине вырос на несколько гривен. Подробнее о причинах девальвации можно прочитать здесь.