Что будет с курсом доллара в Украине

Сегодня, 05:48

По прогнозам аналитиков "Альпари" доллар в Украине к концу года будет продаваться по 28-28,5 гривни 

Что будет с курсом доллара. Фото: Pixabay
Что будет с курсом доллара. Фото: Pixabay

В 2017-м решающими для роста экономики Украины будут несколько факторов: стабилизация ситуации на востоке страны, борьба с коррупцией, стабилизация банковской системы, рост экспорта и иностранных инвестиций. Девальвация гривни в этом году, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, замедлится, а доллар к концу года может продаваться по 28,5 гривен.

"Девальвация гривни в 2017 году по сравнению с предыдущими годами замедлится, курс доллара к концу года может составить 28-28,5 гривни, и во многом будет зависеть не только от внутриэкономической ситуации, но и от динамики доллара в мире под воздействием ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и экономической политики Дональда Трампа. Инфляция снизится до 8,5-9,5%, а ВВП вырастет на 2,3-2,5%", – рассказывает аналитик.

По словам эксперта, важную роль для экономики будут играть традиционные сектора, такие как машиностроение, добыча руды, металлургия и сельское хозяйство. Принятое в конце прошлого года законодательство об упрощении экспорта услуг может дополнительно подстегнуть сферу IT.
сельское хозяйство, инфляция, доллар, США, курс, девальвация, ВВП

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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