Деньги стали дешевле: НБУ снизил учетную ставку

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года.

"Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", – пояснили свое решение в НБУ.

В Нацбанке напомнили, что потребительская инфляция в марте 2017 составила 15,1% в годовом измерении. Рост цен ускорился в основном вследствие эффекта базы сравнения и увеличение производственных затрат.

Фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и одновременно ниже траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в январе 2017 года. Тогда Национальный банк ожидал, что в марте инфляция ускорится до 16.4% годовых.

Напомним, прошлое снижение учетной ставки НБУ провел 28 октября 2016 года, снизив данный показатель с 15% до 14%.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.