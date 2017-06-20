Договоры с банками в Украине разрешат заключать в онлайне

Сегодня, 11:13

Национальный банк планирует заметно упростить общение клиентов с финучреждениями

Работать со счетами станет проще. Фото: Forbes
Работать со счетами станет проще. Фото: Forbes

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает усовершенствовать порядок открытия, использования и привлечения средств на счета клиентов банков, а также осуществления безналичных расчетов. Соответствующий проект постановления разработан в связи с изменениями в законодательстве.

Так, НБУ предлагает:

  • отменить обязательное использование предприятием печатей на документах (в том числе на расчетных документах);
  • позволить заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения клиента к публичному предложению заключения договора.

Также НБУ предлагает предоставить клиентам, которые уже имеют счета в банке, право на открытие некоторых счетов в этом финучреждении без личного присутствия, путем представления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем; уступку права требования по договору банковского вклада.

Проект постановления определяет порядок открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена; порядок открытия физлицами-предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей; совершенствует режим функционирования текущих счетов клиентов, в частности режим, связанный с командировкой.
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Источник:

domik.ua

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