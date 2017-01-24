Доллар начал дешеветь из-за валютных интервенций НБУ

Паника на рынке наличной валюты, когда доллар взлетел почти до 29 грн, постепенно идет на спад.

Вчера в среднем его продавали по 28,18 грн, покупали по 27,59 грн, что, соответственно ниже на 70 и 50 коп./$, чем 10 дней назад.

Эксперты говорят, что снижение было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.

"То, что курс в пошел вверх, объясняется прежде всего неожиданной победой на выборах в США Дональда Трампа, которого политологи отнесли к недругам Украины, вызвав панику населения, и неожиданной национализацией "ПриватБанка", — говорит управляющий директор коммерческого банка Игорь Львов. — Сейчас курс завышен, так как он только на конец года должен быть 27,5—27,6 грн/$ на межбанке и 28—28,1 грн/$ в наличной продаже. Но нынешние интервенции Нацбанка снизят его до 27,5 грн в наличной продаже уже в ближайшие дни".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко не исключает, что в феврале курс снова пойдет вверх из-за роста спроса на валюту на межбанке. "Чем холоднее будет погода, тем больше нужно импортировать газа, чтобы резко не опустошать подземные хранилища. Это значит, что "Нефтегазу" понадобится валюта. Также уже видно оживление спроса на валюту среди импортеров топлива, бытовой техники и т. д. Все это в совокупности может через 2—3 недели снова вызвать рост курса выше 28 грн/$.