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Доллар в Украине должен стоить восемь гривен – индекс БигМака http://www.segodnya.ua/img/article/7880/86_main.1484321583.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/86_tn.1484321583.jpg Финансы Гривня вошла в тройку самых недооцененных валют мира

Доллар в Украине должен стоить восемь гривен – индекс БигМака

Сегодня, 17:31

Гривня вошла в тройку самых недооцененных валют мира

Индекс БигМака показал недооцененность гривни. Фото: ABCnews
Индекс БигМака показал недооцененность гривни. Фото: ABCnews

Украинская гривня на сегодняшний день недооценена на 69,5%. Об этом свидетельствует свежий "Индекс БигМака" (The Big Mac Index), регулярно составляемый изданием The Economist.

Индекс БигМака The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бигмака в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

Так, БигМак в Украине стоит 1,54 доллара, то есть 42 гривни. В американских McDonald's бургер стоит 5,06 доллара. Беря в расчет официальный курс валют, аналитики вычислили, что доллар должен стоить 8,3 гривни. Таким образом, гривня является второй валютой мира по недооцененности.

Как известно, на сегодняшний день официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 27,25 гривни.

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Сильнее всего неоценен египетский фунт – на 71,1%.

В то же время самой переоцененной валютой стал швейцарский франк – его курс завышен на 25,5%. Еще одной страной, где курс национальной валюты завышен, стала Норвегия –  крона переоценена на 12%.

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Источник:

"Сегодня"

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