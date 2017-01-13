Доллар в Украине должен стоить восемь гривен – индекс БигМака

Украинская гривня на сегодняшний день недооценена на 69,5%. Об этом свидетельствует свежий "Индекс БигМака" (The Big Mac Index), регулярно составляемый изданием The Economist.

Индекс БигМака The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бигмака в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

Так, БигМак в Украине стоит 1,54 доллара, то есть 42 гривни. В американских McDonald's бургер стоит 5,06 доллара. Беря в расчет официальный курс валют, аналитики вычислили, что доллар должен стоить 8,3 гривни. Таким образом, гривня является второй валютой мира по недооцененности.

Как известно, на сегодняшний день официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 27,25 гривни.

Сильнее всего неоценен египетский фунт – на 71,1%.

В то же время самой переоцененной валютой стал швейцарский франк – его курс завышен на 25,5%. Еще одной страной, где курс национальной валюты завышен, стала Норвегия – крона переоценена на 12%.