Доллар в Украине вернулся к посленовогоднему курсу

Сегодня, 09:07

Гривня продолжает укрепляться в официальных курсах Национального банка

Доллар дешевеет. Фото: Pixabay
Доллар дешевеет. Фото: Pixabay

На сегодня, 26 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 27,2 грн;
евро – 29,22 грн;
10 российских рублей – 4,59 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 3 копейки, вернувшись на уровни двухнедельной давности. Доллар дешевеет уже шесть дней подряд.

Евро упал на 4 копейки. Курс российского рубля, как и накануне, остался практически неизменным.

Напомним, 25 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 1 – 3 копейки. Торги закрылись котировками 27,21 – 27,24 грн. Сегодняшние торги еще не начались. 

Эксперты говорят, что снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что  спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
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